Mehmet kuş: Urfaspor’un 80 Milyon Borcu Hakkında Fikir Alışverişinde Bulunduk

Beyazgül, Bu Borç Tek Başına Ödenmez

Şanlıurfaspor’un Değerlendirme Toplantısına Katıldılar

Şanlıurfaspor'un son dönemlerde yaşadığı sıkıntılardan sonra, yöneticilerin ve Şanlıurfaspor personellerinin görevden ayrılmasından sonra Şanlıurfa yetkilileri toplanıp, kulübün borçları hakkında fikir alışverişinde bulundular. Toplantıya Şanlıurfa Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı, Milletvekilleri İlçe Beldiye Başkanları ve STK'lar katıldı.Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, toplantıyı sosyal medya hesabından duyurdu. Kuş, yaptığı açıklamada;“Valimiz, Millletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Merkez İlçe Belediye Başkanlarımız ve STK temsilcilerimizin katılımıyla Şanlıurfaspor için gerçekleştirilen toplantıya katıldık. dedi.Toplantıda konuşma yapan Beyazgül, Şanlıurfaspor için ortak kararla hareket edeceklerini belirten belirterek; "Toplantımızı yaptık. Şanlıurfaspor'umuzu görüştük. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatamızı aldığımızdan hemen sonra Şanlıurfaspor'umuzla yakından ilgilendik. Takım Play-Off'a çıktığı sırada mevcut başkanımıza 'Bakın biz hazırız' dedik. Ancak mevcut başkanımız Şanlıurfaspor'u şampiyon etme gayretinde içerisindeydi. Onu da gördük. Ve o gayretinin onun hakkı olduğunu düşündük. Ve biz elimizi taşın altına koyma adına 'Biz, takımı almaya hazırız' dedik. Daha sonraki süreçlerde de bunu ifade ettik. Yöneticilerle toplandık, 'Bakın aldığımız borç 80 milyon gibi büyük bir borç. Bu ancak tüm Şanlıurfa dinamikleri ile hareket edilince çözülebilecek bir borç. Tek bir kişinin taşın altına elimi koyuyorum. Bunu çözeceğim dediğiniz anda mahcup olursunuz. Yapamazsınız. Size de Şanlıurfaspor'a da yazık olur. Bunun için gelin. Beraber bunun çözüm yoluna gidelim' dedik. Bu konuda farklı düşünceler ortaya konuldu ve yola devam edildi. Bugün burada toplandık ve sorunun çözümü için bir araya geldik. Bugün elini taşın altına koyma zamanı. Bir kısım vekillerimiz Urfa'da değildi, bir kısım vekillerimizin başka görevleri vardı. Hepsinin vekaleti bizlerde. Bizler ne karar verirsek onlar da aynı kararın altına imza atacakları söylediler. Zaman çok daraldı. Zamanın geniş olduğu bir dönemde 'Getirin Şanlıurfaspor'u. Şanlıurfa halkı ile şeffaf bir şekilde paylaşalım. Ve kararı birlikte verelim' dediğimiz zamanı geçtik. 10 günlük bir süre var. 15-20 milyon civarında bir paranın hazır edilmesi gerekiyor. Bu para ile birlikte belirli bir rakamın her ay ödenmesi gerekiyor. Bunun için kamuoyu ne diyor. Bu kaynakları nereden alırız, nereye koyarız. Hangi para kaynağı, halkımızın nasıl teveccühü olur. Bu iş için taşın altına kimler elini koyar. Bunun da çağrısını yapıyoruz. Kamuoyumuzda geç olmasına rağmen, ama neden: Şanlıurfaspor'umuzun başında yine bir başkan var. 18 yöneticisi istifa etmiş. Geçmiş dönemde 'Biz bu işin gayreti içerisindeyiz. İyi niyetle girdik. Yardımcı olun' diyorlar. Bizler de bu iyi niyetin önünü kesmemek adına bir şey demedik. Ama bugün işin tıkanma noktasına geldiğini kamuoyuna da bizler de görüyoruz. Bu nedenle bu işin kamuoyu tarafından yüzümüzü dönmemiz gerektiğini anlıyoruz. İnşallah atacağımız kararlar hayırlı olur. Urfa'nın kararı, Urfa'yı ileriye götürecektir. Halkımızdan aldığımız intibaları değerlendireceğiz" ifadelerine yer verdi.Şanlıurfaspor’un Değerlendirme Toplantısına şu isimler katıldı;Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Milletvekilleri Ahmet Eşref Fakıbaba ve Zemzem Gülender Açanal, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Karaköprü Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Aslan, ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Peltek.Editör: Bahar Yüksel