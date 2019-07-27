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Bu haber 27 Temmuz 2019 21:00:52 Tarihinde eklenmiştir.

​Genç Kızı Sokak Ortasında Bayıltana Kadar Dövdü

Bir genç evinin kapısında beklediği kızı darp etti, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

​Genç Kızı Sokak Ortasında Bayıltana Kadar Dövdü

Olay geçtiğimiz gün Rize Merkez Tophane Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. 


 

Apartmanda Bekleyen Şahıs Tarafından Dövüldü

R.T. isimli kız evine gitmek üzere apartmana girdi. Kendisini apartmanın içerisinde bekleyen B.G. isimli genç tarafından saldırıya uğrayan R.T. bir anda kendisini apartmandan dışarıya attı. Kaçmaması için kızı kolundan yakalayan genç, kızın yüzüne yumruk attı. Yumrukla yüzünden ağır darbe alan R.T. bir anda bayılarak yere yığıldı. 



 

Bayılan Kızı Dövmeye Devam Etti

Hızını alamayan genç yerde baygın haldeki kıza tekme atmaya başladı. Çevreden kızın yardımına gelen bir vatandaşın ittiği genç elini kolunu sallayarak olay yerinden uzaklaştı. Gözaltına alınan saldırgan B.G. tutuklama talebiyle çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.





Editör: Bahar Yüksel
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