​İstanbul’daki Suriyeliler Eyleminde Arbede

Suriyeliler Alana Alınmadı

Polis Araya Girdi

Yerli ve Yabancı Basın Mensupları Alandaydı

Özgür-Der üyeleri, İstanbul Valiliği'nin Suriyelilerle ilgili aldığı; kayıtlı olmayan kişilerin şehirden çıkartılması kararını protesto etmek için Fatih'e bağlı Saraçhane Parkı'nda toplandı.Toplanma alanında geniş güvenlik önlemlerinin alınırken, yerli ve yabancı birçok basın mensubu alanda hazır bulundu. Suriyeliler alana alınmazken Özgür-Der üyeleri basın açıklaması yapmaya başladı. Bir grup Özgür-Der üyelerinin açıklamalarına tepki gösterince toplanma alanında arbede yaşandı.Özgür-Der üyeleri “Türkiye Türk'tür Türk kalacak” sloganları atan gruba müdahale etmeye çalışınca araya polis girdi. Slogan atan grubu alandan çıkaran ekipler, biri kadın iki kişiyi de gözaltına aldı.Öte yandan toplantıya birçok yerli ve yabancı basın mensubu katılırken, Suriyeli grupların kendi aralarında da arbede yaşandığı görüldü. Olay yerinde Suriyeli ve Türk olmak üzere birçok gözaltı oldu.Editör: Bahar Yüksel