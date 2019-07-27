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Bu haber 27 Temmuz 2019 18:02:52 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Silahlı Saldırıya Uğrayan 3 Kardeş Kurtarılamadı!

Şanlıurfa’da kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs husumetli olduğu ailenin yaşadığı eve giderek baba ile 3 oğluna kurşun yağdırdı. Olayda baba yaralanırken 3 oğlu ise hayatını kaybetti.

​Şanlıurfa’da Silahlı Saldırıya Uğrayan 3 Kardeş Kurtarılamadı!

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi Demir İzzet Caddesi üzerinde yaşandı. 


 

Baba ve 3 Oğlu Yaralanmıştı

İddiaya göre ismi henüz öğrenilemeyen bir şahıs, daha önceden husumetli olduğu ailenin evine giderek kavga etti. Kavganın büyümesi üzerine silahını çıkaran şahıs, baba Mehmet Güven (68) ile çocukları İbrahim Halil Güven (32) Murat Güven (35) ve Ramazan Güven’i (38) vurdu. 



 

Ağır Yaralı Olan Kardeşler Kurtarılamadı

Ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ramazan, Halil ve Murat Güven kardeşler, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bacağından yaralanan baba ise Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. 



 

Saldırgan Şanlıurfa’nın Her Yerinde Aranıyor

Polis ekipleri hastanede ve olayın yaşandığı caddede güvenlik önlemi alarak saldırıyı gerçekleştiren şahsı yakalamak için çalışma başlattı. 

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 





Editör: Bahar Yüksel
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