​Şanlıurfaspor’da Personel Topyekûn İş Bıraktı

İşe Gitmeyeceğiz

Kulüpte Yemek Su Yok!

Kamptaki Personel de İş Bırakıyor

Şanlıurfaspor kulübünde sıkıntılar bir türlü bitmiyor. Art arda gelen yönetici istifalarından sonra kulüp çalışanlarında iş bırakma kararı aldığı öğrenildi.Kulüp personelleri maaşlarını almadan iş yapmayacaklarını ifade ederken, artık dayanacak gücümüz kalmadı. Bu saatten sonra maaşlarımız ödenmeden işe gelmeyeceğiz dediler. Yaklaşık 19 aydır maaş almayan personeller gece gündüz-Cumartesi Pazar demeden çalışarak kulüplerine hizmet eden personellerin yaklaşık 21 ayı aşkın bir süredir maaş alamadıkları söylendi.Kulüp Başkanı Mehmet Yılmaz’ın başkan olduktan sonra kendisine defalarca maaş konusunu ilettiklerini belirten çalışanlar bir sonuç alamadıklarını söylediler.Çalışanlar; “Biz yıllardır memleketimizin takımına hizmet eden insanlarız. Evimize ekmek götüremez duruma geldik. Her tarafa borçlandık. Maaş konusunun çözülmesini defalarca yönetimden talep ettik ama şimdiye kadar hiçbir sonuç alamadık. Kendilerinden rica ediyoruz bizim maaşlarımızı ödesinler. Aksi takdirde artık kulübe hiç kimse gelmeyecek” dediler.Kulüp personeli maaş haricinde ayrıca kulüpte yiyecek yemek olmadığının da altını çizerek; “Kulüpte yiyecek yemek yok. Su yok. Maaş alamadığımız gibi kulüpte yemek çıkmıyor. Dışardan alacak paramızda yok. Artık borçlanarak evimize ekmek götürüyoruz. İnsanlardan borç almaktan utanır hale geldik. Çocuklarımızın yüzüne bakacak yüzümüz kalmadı. Onlardan bile utanır hale geldik. Buradan yetkililere seslenmek istiyoruz. Lütfen maaşlarımızı ödeyin. Başka bir şey istemiyoruz.” İfadelerine yer verdi.Şu an Şanlıurfaspor’un Afyon kampında kulübe hizmet eden masör, malzemeci ve diğer çalışanlarında iş bırakma kararı aldığı öğrenilirken, yarın bitecek kamptan sonra Urfa’ya dönecekleri ve işe gitmeyecekleri belirtildi. Yaklaşık 14 gündür ailelerinden uzak bir şekilde Şanlıurfaspor’un kampında takım için çalışan A takım personelleri de isyan bayrağı çekti. Kampa gidişte ailelerine para bırakmadan kampa gittiklerini ifade eden çalışanlar; “Artık bu şekilde çalışmak istemiyoruz. Kamp bitiminde Urfa’da dönüp bizlerde tesislerdeki arkadaşlarımız gibi iş bırakacağız. Bizlerinde maaşları ödenmeden tesislere gitmeyeceğiz. Artık bizlerde çalışmayacağız” dediler.Editör: Bahar Yüksel