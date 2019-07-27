Yalçınkaya, O İddilara Cevap Verdi! Belediyemizden Ücret ve Menfaat talep Etmiyorlar

Bizim Görevlendirdiğimiz Arkadaşlar Belediyeye Hizmet Veriyor

Bizim Herkese Kapımız Açık

Geçmiş Dönemdeki Kirli Siyasetle İşimiz Yok

Bizlere Pozitif Enerji Verin

Özellikle Eğitim Konusunda Beraber Çalışalım

Şanlıurfa Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya son günlerde ilçe Belediyesine atanan danışmanlarla ilgili artan asılsız haberlere yönelik basın açıklaması yaptı.İşte Başkan Mehmet Yalçınkaya’nın açıklamalarından başlıkları;Başkan Yalçınkaya; "Değerli Akçakale hemşerilerim öncelikle herkese hayırlı cumalar diliyorum. Son günlerde sosyal medyada görevlendirdiğimiz danışmanlarla ilgili asılsız haberlere cevap olarak bir açıklama gereği duydum. Danışman sıfatı ile görev alan arkadaşlarımızla birlikte büyüyen, gelişen ve değişen dünyanın durumuna ayak uydurmak amacıyla bu hizmetleri sizlere taşımak için çaba ve gayret içerisindeyiz. Biz bu görevlendirdiğimiz arkadaşlarımıza herhangi bir ücret veya herhangi bir menfaat sağlamıyoruz. Bizim görevlendirdiğimiz arkadaşlar tamamen Fahri olarak belediyemize hizmet etmektedirler. Bu arkadaşlarımız belediyemizden herhangi bir ücret veya menfaat talep etmemektedirler.Buradan bir sesleniyorum; Dünyanın neresinde olursa olsun Akçakale sevdalısı ve gönüllüsü varsa buyursun gelsin ilçesine hizmet etsin. Bizim herkese kapımız açık. Kimsenin bu ilçeye yapacağı hizmetlere engel olmayız. Yeter ki ilçemizin geleceğine bir katkı yapsın ve bizimle beraber bu güzel ilçemizin kalkınmasına destek olsun.Görevlendirilmiş olduğumuz bütün arkadaşlarımız başka kurumlardan görevlendirme ile ilçe belediyemizde hizmet etmektedirler. Bizim Akçakale hemşerilerimizden gizli saklı hiçbir şeyimiz yok, bizim gizli ajandamızda yok. Geçmiş dönemdeki kirli siyasetle, kirli pazarlıklarla asla işimiz olmaz.Biz bu dar imkânlarla ilçemize nasıl hizmet etmenin derdindeyiz. Bizlere pozitif enerji verin, güzel şeyler söyleyin ki heyecanımız artsın. Sizlere daha iyi hizmet edelim. Böyle gereksiz işlerle bizleri uğraştırmayın. Biz göreve getirdiğimiz her bir arkadaşımız görevini en iyi şekilde yaptığından hiç şüphemiz yoktur.Türkiye'nin geleceği adına yapılacak olan çalışmalarda herkese kapımız açık, özellikle eğitim konusunda dershane açılması için çalışalım. Yollarımızın daha kaliteli olması için çaba sarf edelim. Kimsenin gereksiz yere yıpratmaya ve anlamsız iddialarla ilçenin enerjisinin tüketmeye hakkı yoktur. Bütün değerli hemşerilerimizi bu konuda hassas olunması konusunda önemle rica ediyorum.” ifadelerine yer verdi.Editör: Bahar Yüksel