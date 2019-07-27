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Bu haber 27 Temmuz 2019 14:50:19 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı.

​Şanlıurfa’da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

-​Şanlıurfa’da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı



 

Otomobil Kontrolden Çıkarak Devrildi

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi ile Suruç ilçesi arasında bulunan yolda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 PF 751 plakalı otomobil, Büyüknaneli Kırsal Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. 



 

Suriye Uyruklu Bir Kişi Hayatını Kaybetti, 3 Yaralı

Kazada otomobilde bulunan Suriye uyruklu Yasir Ahmet (38) olay yerinde hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 




Editör: Bahar Yüksel
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