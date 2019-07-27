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Bu haber 27 Temmuz 2019 13:57:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Eski Bakan, Tedavi Gördüğü Hastanede Hayatını Kaybetti

Türkiye’nin ilk kadın Çevre ve Turizm Bakanı olan Işılay Saygın, tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında vefat etti.

​Eski Bakan, Tedavi Gördüğü Hastanede Hayatını Kaybetti

Akciğerlerinden kaynaklanan rahatsızlığı bulunan ve solunum yetmezliği teşhisiyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Saygın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Tuncay Göksel, yaptığı açıklamada, Saygın’ın ileri derecede akciğer sertleşmesi hastalığına bağlı solunum yetmezliğinden 03.00 saatlerinde hayatını kaybettiğini söyledi.

Göksel, ailesinin isteği üzerine Saygın’ın pazartesi düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağını dile getirdi.







 

Çeşitli bakanlık görevlerinde bulundu

İzmir’de doğan Işılay Saygın, 1973-1980 yıllarında Buca Belediye Başkanlığı yaptı.

12 Eylül askeri darbesiyle görevden ayrılan Saygın, 1983, 1987, 1991, 1995 ve 1999 yıllarındaki seçimleri kazanarak beş dönem İzmir Milletvekilliği yaptı.

Saygın, Tansu Çiller’in başbakan olduğu 52. hükümette 23 Şubat – 6 Mart 1996 tarihlerinde ilk kadın Çevre Bakanı olarak görev aldı. Mesut Yılmaz’ın başbakanlık yaptığı 53. hükümette de 6 Mart – 28 Haziran 1996 yıllarında ilk kadın Turizm Bakanı olarak görev yaptı.

Saygın, 51, 52, 54 ve 55. hükümetlerde devlet bakanı olarak görev aldı.





Editör: Bahar Yüksel
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