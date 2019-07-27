​Şanlıurfa’da Yol Vermeme Tartışmasına Polis Müdahalesi

- Trafikte yol verme tartışması
Yol Verme Meselesinde Tartışma ÇıktıEdinilen bilgiye göre olay, Haliliye İlçesine bağlı Atatürk Bulvarı’nda yaşandı. Trafikte aynı istikamette seyir halinde olan ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüleri arasında yol verme tartışması çıktı.
Çevre Sakinleri Polise Haber VerdiKalabalığın büyümesi ile endişelenen çevre sakinleri olayı polise bildirdi. Kısa sürede büyüyen tartışma polisin araya girmesiyle son bulurken, her iki taraf da araçlarına binip olay yerinden ayrıldı.
Editör: Bahar Yüksel
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