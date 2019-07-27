​Şanlıurfa’da Yol Vermeme Tartışmasına Polis Müdahalesi

Yol Verme Meselesinde Tartışma Çıktı

Çevre Sakinleri Polise Haber Verdi

- Trafikte yol verme tartışmasıEdinilen bilgiye göre olay, Haliliye İlçesine bağlı Atatürk Bulvarı’nda yaşandı. Trafikte aynı istikamette seyir halinde olan ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüleri arasında yol verme tartışması çıktı.Kalabalığın büyümesi ile endişelenen çevre sakinleri olayı polise bildirdi. Kısa sürede büyüyen tartışma polisin araya girmesiyle son bulurken, her iki taraf da araçlarına binip olay yerinden ayrıldı.Editör: Bahar Yüksel