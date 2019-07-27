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Bu haber 27 Temmuz 2019 12:50:47 Tarihinde eklenmiştir.

​Beyazgül Tehdit Konusuna Açıklık Getirdi! Herkes Özgürdür

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinde çalışan personellere 'mobbing' uygulandığı iddialarına Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'den yanıt geldi. Beyazgül, personellerin istedikleri sendikaya üye olma haklarının olduğunu söyleyerek iddiaları yalanladı.

​Beyazgül Tehdit Konusuna Açıklık Getirdi! Herkes Özgürdür

Bir süredir Şanlıurfa gündemini meşgul eden tehdit iddilarına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abdin Beyazgül’den cevap geldi. İddialara göre Şanlıurfa Büyükşehir Beldiyesi’nde çalışan bazı personeller, Hizmet-İş Sendikasından istifa edip Hür-İş Sendikasına geçtikleri için mobbing uygulandığı konuşuluyordu.



 

Beyazgül, personeller İstedikleri Sendikaya Üye Olmakta Özgürdü

Personellerin eski sendikalarına geri dönmesi yönünde tehdit edildikleri iddiası üzerine ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'den açıklamada bulundu. Beyazgül; “Personellerin istedikleri sendikaya üye olmaları konusunda özgürdür” diyerek şu açıklamada bulundu;



"Bilindiği üzere Anayasamızın 'Sendika Kurma Hakkı' başlıklı 51. Maddesi, çalışanların sendikalara üyeliğini vazgeçilmez temel hak ve özgürlük olarak düzenlemiştir.
Belediyemiz çalışanlar, Anayasa ile ilgili kanun ve men-i mevzuat hükümlerine göre diledikleri sendikalara özgür iradeleri ile serbestçe üye olma ve üyelikten çekilme hakkına sahiptirler.

Başkanlığımıza belli kişi ve gruplarının bazı sendikalar adına belediyemiz çalışanları üzerinde baskı kullanarak sendika üyeliğine girme ya da üyelikten ayrılma yönünde baskı uyguladıklarına dair bilgiler gelmiştir. Çalışanlarımızın sendikalara üye olmaları yada üyelikten ayrılmaları konusunda özgür iradelerini kısıtlayacak veya baskı altına alacak eylemlerde bulunduğu tespit edilenler hakkında idari, adli ve hukuki İşlem başlatılacağı hususunu bilgilerinize rica ederim."





Editör: Bahar Yüksel
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