​Belediyeden Şanlıurfalı Vatandaşlara Uyarı! Fırat Nehri Kıyısında Çökme Var

Fırat Nehri’nde Su Seviyesi Yükseldi

Belediye Ekipleri Çevrede Güvenlik Önlemleri Aldı

Şanlıurfa’da Kıyı Çökmesi Daha Önce de Olmuştu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, Fırat Nehri'nin su seviyesinin yükselmesi sonucu taşkın önleme duvarında ve yürüyüş yolunda çökmeler meydana geldi.Edinilen bilgilere göre Atatürk Barajındaki fazla suyun deşarj edilmesi sonucu su seviyesinde yükselmeler meydana geldi. Su seviyesinin yükselmesi ile beraber Birecik’ten geçen Fırat Nehri’nde yükselmeler meydana geldi.Yükselen su, sahilde bulunan yürüyüş yolunda ve taşkın önleme duvarında yer yer çökmelere neden oldu. Birecik Belediyesi ekipleri, bölgede herhangi bir can ve mal güvenliği yaşanmaması için çevreye uyarı pankartları astı. Alanı güvenlik şeritleriyle kapatan ekipler, su seviyesinin düşmesinden sonra gerekli tadilat işlemlerine başlayacaklarını bildirdi.Geçtiğimiz Mayıs Ayında Fırat Nehri üzerindeki barajların doluluk oranlarının yüzde 100 seviyelerine yükselmesi nedeniyle Keban, Karakaya, Atatürk Barajlarının dolusavakları açılarak baraj güvenliği açısından fazla su deşarj edilmeye başlanmış, Birecik ilçesinde nehrin su seviyesi yükselmişti. Suyun zarar verdiği Birecik Köprüsü yakınındaki sahilde bulunan yürüyüş yolu ve taşkın önleme duvarının yaklaşık 100 metrelik kısmında çökmeler meydana gelmişti.Editör: Bahar Yüksel