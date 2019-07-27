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Bu haber 27 Temmuz 2019 10:00:31 Tarihinde eklenmiştir.

​Kahvehane Önünde Oturan Eski Ortağa Silahlı Saldırı

kıraathane önünde otururken eski ortağının silahlı saldırısına uğrayan vatandaş ayağından yaralandı.

​Kahvehane Önünde Oturan Eski Ortağa Silahlı Saldırı

Olay, İzmit ilçesi Gündoğdu Mahallesi Zübeydehanım Caddesi'nde meydana geldi. 


 

Kıraathane Önünde Arkadaşıyla Oturuyordu

Edinilen bilgilere göre, F.Ş. isimli vatandaş bir kıraathanenin önünde arkadaşları ile otururken eski ortağı olduğu ve aralarında husumet olduğu iddia edilen M.A.E. bir otomobille caddeye geldi. M.A.E., otomobilin arka penceresinden tabanca ile eski ortağına 5 el ateş etti. 



 

Eski Ortağa 5 Kurşun

Kurşunlardan 2'si ayağına isabet eden F.Ş. kanlar içinde kalırken, saldırgan otomobille olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan F.Ş., Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Saldırganın kimliğini tespit eden polis, yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.



 

Saldırganın Olay Yerine Gelişi Kameralara Yansıdı

Eski ortağını vuran şahsın olay yerine gelme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobille olay yerine gelen şahıs ortağını vuruyor. Silah seslerini duyan mahalleli ise panikle kendilerini korumak için koşmaya çalışıyor.  






Editör: Bahar Yüksel
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Asayiş
​Kahvehane Önünde Oturan Eski Ortağa Silahlı Saldırı
​Kahvehane Önünde Oturan Eski Ortağa Silahlı Saldırı
kıraathane önünde otururken eski ortağının silahlı saldırısına uğrayan vatandaş ayağından yaralandı.
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