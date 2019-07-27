​Erdoğan, Çiftçiye Müjdeyi Verdi! Desteklemeler Bayramdan Önce Yatırılacak

Türkiye’nin Dört Bir Yanındaki Çiftçi Kardeşlerimin Hasar Bayramını Kutluyorum

Yağlı Tohum Desteklemeleri Ne Zaman Ödenecek?

Hasat Bayramı vesilesiyle Tarım ve Orman Bakanlığına, Bakan Bekir Pakdemirli ve ekibine, TİGEM mensuplarına şükranlarını ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sene 69'uncusu düzenlenen Hasat Bayramı'nın Polatlı ve Ankaralı vatandaşların yanı sıra tüm vatandaşlar için hayırlara vesile olmasını diledi.Hasadın, çiftçinin bir yıllık emeğinin, alın teri ve bekleyişinin semeresini topladığı bir bayram olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi:"Sizler bugün sadece tarlanızdaki ürünün hasadını yapmıyorsunuz, aynı zamanda her anı sabırla ve tevekkülle geçirilen bir senelik çalışmanın neticesini de alıyorsunuz. Sizler bugün Rabb'imizin insanın istifadesine sunduğu toprağın, suyun, güneşin bereketine bir kez daha şahitlik ediyorsunuz. İşte böyle bir günde, buradaki çiftçilerimizin nezdinde Türkiye'nin dört bir yanındaki üreticilerimizin hasat bayramını gönülden tebrik ediyorum. Sizlerle beraber ülkemizdeki tüm çiftçi kardeşlerime emekleri, gayretleri, fedakarlıkları için şahsım ve milletim adına şükranlarımızı sunuyorum."Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yağlı tohum ve hububatta bekleyen ödemeleri olan üreticilerimize bu müjdeyi veriyorum. Yağlı tohum ve hububatta bekleyen 1 milyar 200 milyon lira desteği Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz." açıklamasında bulundu.Editör: Bahar Yüksel