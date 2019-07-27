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Bu haber 27 Temmuz 2019 09:30:54 Tarihinde eklenmiştir.

​Erdoğan, Çiftçiye Müjdeyi Verdi! Desteklemeler Bayramdan Önce Yatırılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polatlı Tarım İşletme Müdürlüğünde düzenlenen TİGEM 69'uncu Geleneksel Hasat Bayramı'nda vatandaşlara hitap etti. Çiftçilere müjde vermeyi ihmal etmeyen Erdoğan, “Erdoğan, "Yağlı tohum ve hububatta bekleyen 1 milyar 200 milyon desteği, Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

​Erdoğan, Çiftçiye Müjdeyi Verdi! Desteklemeler Bayramdan Önce Yatırılacak

Hasat Bayramı vesilesiyle Tarım ve Orman Bakanlığına, Bakan Bekir Pakdemirli ve ekibine, TİGEM mensuplarına şükranlarını ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sene 69'uncusu düzenlenen Hasat Bayramı'nın Polatlı ve Ankaralı vatandaşların yanı sıra tüm vatandaşlar için hayırlara vesile olmasını diledi.



 

Türkiye’nin Dört Bir Yanındaki Çiftçi Kardeşlerimin Hasar Bayramını Kutluyorum

Hasadın, çiftçinin bir yıllık emeğinin, alın teri ve bekleyişinin semeresini topladığı bir bayram olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi:

"Sizler bugün sadece tarlanızdaki ürünün hasadını yapmıyorsunuz, aynı zamanda her anı sabırla ve tevekkülle geçirilen bir senelik çalışmanın neticesini de alıyorsunuz. Sizler bugün Rabb'imizin insanın istifadesine sunduğu toprağın, suyun, güneşin bereketine bir kez daha şahitlik ediyorsunuz. İşte böyle bir günde, buradaki çiftçilerimizin nezdinde Türkiye'nin dört bir yanındaki üreticilerimizin hasat bayramını gönülden tebrik ediyorum. Sizlerle beraber ülkemizdeki tüm çiftçi kardeşlerime emekleri, gayretleri, fedakarlıkları için şahsım ve milletim adına şükranlarımızı sunuyorum."




 

Yağlı Tohum Desteklemeleri Ne Zaman Ödenecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yağlı tohum ve hububatta bekleyen ödemeleri olan üreticilerimize bu müjdeyi veriyorum. Yağlı tohum ve hububatta bekleyen 1 milyar 200 milyon lira desteği Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz." açıklamasında bulundu.





Editör: Bahar Yüksel
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Ekonomi
​Erdoğan, Çiftçiye Müjdeyi Verdi! Desteklemeler Bayramdan Önce Yatırılacak
​Erdoğan, Çiftçiye Müjdeyi Verdi! Desteklemeler Bayramdan Önce Yatırılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polatlı Tarım İşletme Müdürlüğünde düzenlenen TİGEM 69'uncu Geleneksel Hasat Bayramı'nda vatandaşlara hitap etti. Çiftçilere müjde vermeyi ihmal etmeyen Erdoğan, “Erdoğan, "Yağlı tohum ve hububatta bekleyen 1 milyar 200 milyon desteği, Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz" açıklamasında bulundu.
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