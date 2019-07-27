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Bu haber 27 Temmuz 2019 08:00:09 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfalı İşçi Uçurumdan Yuvarlanarak Hayatını Kaybetti

Kamyonun uçuruma yuvarlandığı kazada kamyon sürücüsü hayatını kaybetti. İşçinin Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı olduğu ve çalışmak için Artvin’e giden Ahmet Boy olduğu öğrenildi

​Şanlıurfalı İşçi Uçurumdan Yuvarlanarak Hayatını Kaybetti

- Kamyon uçuruma yuvarlandı: 1 ölü 

Olay Artvin’in Yusufeli Çevreli köyü yeni yerleşim inşasında meydana geldi. 


 

Hafriyat Kamyonu Uçurumdan Yuvarlandı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Aralı (Şemseddin) mahallesinden, Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Çevreli köyüne giderek yeni yerleşim alanı inşaat sahasında hafriyat kamyonu şoförü olarak çalışan Ahmet Boy'un kullandığı kamyon, boşaltma işlemi yaptığı sırada uçuruma yuvarlandı. Hafriyat boşalttığı sırada yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlan damperli kamyon sürücüsü 38 yaşındaki Ahmet Boy, olay yerinde hayatını kaybetti. 







Yusufeli Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Ahmet Boy’un Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. 





Editör: Bahar Yüksel
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