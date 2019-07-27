​Şanlıurfalı İşçi Uçurumdan Yuvarlanarak Hayatını Kaybetti

Bu haber 27 Temmuz 2019 08:00:09 Tarihinde eklenmiştir.

Hafriyat Kamyonu Uçurumdan Yuvarlandı

- Kamyon uçuruma yuvarlandı: 1 ölüOlay Artvin’in Yusufeli Çevreli köyü yeni yerleşim inşasında meydana geldi.Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Aralı (Şemseddin) mahallesinden, Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Çevreli köyüne giderek yeni yerleşim alanı inşaat sahasında hafriyat kamyonu şoförü olarak çalışan Ahmet Boy'un kullandığı kamyon, boşaltma işlemi yaptığı sırada uçuruma yuvarlandı. Hafriyat boşalttığı sırada yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlan damperli kamyon sürücüsü 38 yaşındaki Ahmet Boy, olay yerinde hayatını kaybetti.Yusufeli Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Ahmet Boy’un Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.Editör: Bahar Yüksel