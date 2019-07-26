​Şanlıurfa’da Büyükbaş Kurbanlıkları Taşıyan Tırda Yangın!

Yangon Tüpü Olmaması Facia Getirdi

Olay bugün Şanlıurfa Organize Sanayi bölgesinde meydana geldi. Büyükbaş kurbanlıkları taşıyan tırın kasasında bulunan samanlar bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Yangını fark eden tır sürücüsü aracı yol kenarına çekerek tırın dorsesine tırmanarak yangını söndürmek için çabaladı.Tırın kapakları açılıp içinde bulunan hayvanlar can havliyle aşağıya indirilirken, tır şoförü dorsede çıkan yangını söndürmek için mücadele etti. Yangının sönmesi için suya ihtiyaç olduğunu söyleyen tır şoförü, etrafındaki insanlardan yardım istese de başarılı olamadı. Tırda yangın çıktığını gören ve yardım etmek için duran araçların birinde bile yangın tüpünün olmaması dikkatlerden kaçmazken, küçük bir yangın tüpüyle bile kolay bir şekilde söndürüle bilinecek olan yangın giderek büyüdü. Çaresiz bir şekilde yangının büyümesini izleyen vatandaşlar olayı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.İşte o ana ait görüntüler;Editör: Bahar Yüksel