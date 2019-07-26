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Bu haber 26 Temmuz 2019 22:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Kan Donduran Cinayet

Tartıştığı arkadaşını önce bıçakla öldürüp ardından parçalara ayırarak valizlere koydu

Kan Donduran Cinayet

Müstakil evin içinde Afganistan uyruklu parçalanmış erkek cesedi bulundu. Tartıştığı arkadaşını önce bıçakla öldürüp ardından parçalara ayırarak valizlere koydu.

 
 

Cesedi Parçalara Ayırıp Valizlere Koydu



Alınan bilgiye göre, olay Eskişehir'de Erenköy Mahallesi Bozkaya Sokak'ta yaşandı. Tek katlı müstakil bir evde yaşayan Afganistan uyruklu Malik Gülen (27) ile Beitollah Tatlıdil (22) arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle Beitollah Tatlıdil, arkadaşı Malik Gülen'i önce bıçakla öldürüp, ardından parçalara ayırdıktan valizlere koyduktan sonra olay yerinden kaçtı. Bir süre sonra eve gelen Gülen'in yakınları, yerde kan izleri görünce durumu polis ekiplerine haber verdi.

 
 
 
 

Cesetler İncelenmesi İçin Morga Götürüldü

Yapılan ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler, evin avlu kısmında valizlerin içerisine saklanmış Afganistan uyruklu Malik Gülen'in parçalara ayrılmış cesedini tespit etti. Olay Yeri Şube Müdürlüğü ekiplerince, Gülen'in cesedinin incelemesinin akabinde otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.


 
 
 

Gözaltına Alınan Zanlının Emniyetteki Sorgusunun Devam Ettiği Öğrenildi

 
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise, gerçekleştirdikleri geniş çaplı çalışmalar ve güvelik kameraları incelemeleri sonrası zanlı Beitollah Tatlıdil'i saklandığı evde olaydan yaklaşık 2 saat sonra yakaladı. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.



 
Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
Kan Donduran Cinayet
Kan Donduran Cinayet
Tartıştığı arkadaşını önce bıçakla öldürüp ardından parçalara ayırarak valizlere koydu
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