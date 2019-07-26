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Bu haber 26 Temmuz 2019 21:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Arabada Bırakılan Çocuk Yanarak Can Verdi

Tarlada bamya toplayan ailenin otomobilde bıraktığı 3 yaşındaki çocuk, aracın aniden alev alması sonucu hayatını kaybetti.

​Arabada Bırakılan Çocuk Yanarak Can Verdi

Tarlada bamya toplayan ailenin otomobilde bıraktığı 3 yaşındaki çocuk, aracın aniden alev alması sonucu hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, Bergama ilçesi Hamzalı Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Bamya toplamak için tarlaya giden Sezer (37) ve Fazilet Fidan (37) çifti, çocukları Melih Fidan'ı (3) tarla yakınında bulunan araçlarında bırakarak bamya toplamaya gitti. Bu sırada minik Melih aracın içerisinde uyudu. Park halindeki araç aniden alev alarak yanmaya başladı. Baba Sezer Fidan hemen koşarak çocuğunu araçtan çıkarıp, sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen ambulansla İzmir Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan minik çocuk yaşamını yitirdi. Kollarında ağır şekilde yanıklar bulunan babanın tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

 
 
Aracın kısa devre nedeniyle alev aldığı iddia edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Minik Melih'in cenazesinin yarın toprağa verileceği belirtildi.


Editör: Ahmet Şen
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