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Bu haber 26 Temmuz 2019 20:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa'da Soluk Borusuna Süt Kaçan Bebek Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde annesinin emzirdiği esnada soluk borusuna süt kaçan 3 aylık bebek hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da Soluk Borusuna Süt Kaçan Bebek Hayatını Kaybetti

 Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde annesinin emzirdiği esnada soluk borusuna süt kaçan 3 aylık bebek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı Damlacık Mahallesi'nde yaşandı. 3 aylık bebeğini emziren anne Meryem Yeloğlu, bebeğin nefessiz kaldığını fark etmesi üzerine durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.


 

Olayla İlgili Soruşturma Sürüyor

Eve gelen sağlık ekipleri, bebeği yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü. Emzirme esnasında soluk borusuna süt kaçtığı tespit edilen

Reyhan bebek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bebeğin cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




Editör: Ahmet Şen

 
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Asayiş
Şanlıurfa'da Soluk Borusuna Süt Kaçan Bebek Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa'da Soluk Borusuna Süt Kaçan Bebek Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde annesinin emzirdiği esnada soluk borusuna süt kaçan 3 aylık bebek hayatını kaybetti.
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