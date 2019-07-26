Şanlıurfa'da Soluk Borusuna Süt Kaçan Bebek Hayatını Kaybetti

Bu haber 26 Temmuz 2019 20:00:00 Tarihinde eklenmiştir.

Olayla İlgili Soruşturma Sürüyor

Eve gelen sağlık ekipleri, bebeği yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü. Emzirme esnasında soluk borusuna süt kaçtığı tespit edilen



Reyhan bebek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bebeğin cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde annesinin emzirdiği esnada soluk borusuna süt kaçan 3 aylık bebek hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı Damlacık Mahallesi'nde yaşandı. 3 aylık bebeğini emziren anne Meryem Yeloğlu, bebeğin nefessiz kaldığını fark etmesi üzerine durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Editör: Ahmet Şen