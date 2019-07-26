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Bu haber 26 Temmuz 2019 18:02:24 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa'da Minibüs Otomobille Çarpıştı 8 Yaralı

Şanlıurfa'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da Minibüs Otomobille Çarpıştı 8 Yaralı

Şanlıurfa'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesinde bulunan Şanlıurfa Sebze ve Meyve Hali yakınlarında meydana geldi. Ahmet B. idaresindeki 01 B 0552 plakalı minibüs ile İbrahim Ç. yönetimindeki 63 VB 085 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.


 

Kazayla ilgili Soruşturma Başlatıldı.

Kazada, her iki araçta bulunan sürücüler ile Hamit, Hürriyet, Ahmet, Mehmet, Aliye ve Ayşe Ç. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


 
Editör: Ahmet Şen
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