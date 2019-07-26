Fasulye Pahalıysa Yemeyin

Ünlü oyuncu ve sunucu Seray Sever; Hakan Hatipoğlu’nun TV8’de “Gel Yazın Konuşalım” programını sunuyor. Seray Sever programda polemiğe açık ve tartışma yaratan ilginç sözler sarf etti.Programın ilerleyen saatlerinde konu “olumlu düşünme ve gülme”den açılınca Seray Sever; "Gülmek lüks olmuş biz kahkahalardan bahsediyoruz" diyen Hakan’a itiraz eder ve der ki; "Neden zormuş Hakancığım; bu ülkede en azından savaş yok ve insanların şükretmesi gerekiyor. En azından kafamızda bir savaş uçağı gezmiyor. Fasulye pahalıysa yemeyin kardeşim, daha ucuz bir şey yiyin" dedi.Seray Sever programın devamında sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi.Editör: Ahmet Şen