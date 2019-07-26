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Bu haber 26 Temmuz 2019 16:49:47 Tarihinde eklenmiştir.

Dicle Elektrik Şanlıurfa’da 1.700 Armatürü Yenisiyle Değiştirdi

DEDAŞ İl Müdürlüğü ekipleri, il genelinde 60 bin armatürü kontrol ederken, ekonomik ömrünü dolduran veya dış etkenlerle kırılan bin 700 armatürü yenisiyle değiştirdi.

Dicle Elektrik Şanlıurfa’da 1.700 Armatürü Yenisiyle Değiştirdi

Sorumluluk bölgesinde bulunan il ve ilçelerin geceleri de ışıl ışıl olması için çalışan Dicle Elektrik, Şanlıurfa’daki aydınlatma şebekesini elden geçirdi. Dicle Elektrik Dağıtım Şanlıurfa İl Müdürlüğü ekipleri, il genelinde 60 bin armatürü kontrol ederken, ekonomik ömrünü dolduran veya dış etkenlerle kırılan bin 700 armatürü yenisiyle değiştirdi.



 
 

Gece Gündüz Çalışmalara Devam Edildi



Aydınlatma şebekesinde yapılan bakım ve onarım çalışmaları geceli, gündüzlü gerçekleştirildi. Vatandaşlardan gelen ihbarların da değerlendirildiği bakım ve onarım çalışması sırasında Dicle Elektrik ekipleri il genelinde bulunan 60 bin armatürü tek tek kontrol ettiler. Kontrolü gerçekleştirilen armatürlerden ekonomik ömrünü dolduranların yanında taş atılması gibi dış etkenler yüzünden kırılan armatürlerin tamamı yenilendi.


 
 

Toplam 1. 700 Armatürün Yenisi İle Değiştirildi


Toplam bin 700 armatürün yenisi ile değiştirildiği çalışma tamamlandığında Şanlıurfa genelinde yanmayan armatür kalmamış oldu. Bu arada ekipler, cadde ve sokaklarda şirketin bilgisi dışında uygunsuz şekilde konuşlandırılmış aydınlatma sistemlerini ise devre dışı bıraktı.



 

Halkın Tepkisi Olumlu

 
Dicle Elektrik yetkilileri, şehir merkezlerinin yanında kırsalda da aydınlatmaya büyük önem verdiklerinin altını çizerek, şöyle dediler: “İl ve ilçelerimizde aydınlatma şebekelerine ciddi yatırımlar yaptık. Bakım onarım çalışmalarımızı aksatmadan sürdürüyoruz. Aydınlatma şebekeleri sayesinde aydınlık ve modern şehirler oluşurken bu durum, halkta gece de olsa güven duygusunun gelişmesine yardımcı oluyor.
 
Dicle Elektrik olarak il ve ilçelerin dışında sorumluluk bölgemizdeki kırsal bölgelerde de sokak ve meydan aydınlatması yapıyoruz. Bu nedenle halktan çok olumlu geri dönüşler aldık ve almaya da devam ediyoruz. Halktan gelen olumlu tepkiler, bizi motive ediyor. Ekiplerimiz gece-gündüz demeden çalışıyor. Vatandaşlarımızın yanmayan sokak lambası gördüklerinde hemen ‘186’ numaralı çağrı merkezimizi arayarak ihbarda bulunmalarını istiyoruz.”



Editör: Ahmet ŞeN
 
 
 
 
 
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