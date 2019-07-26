Diyanet’in Dini Yayınlar sermayesi yüzde 100 arttırıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi’ne tahsis edilen sermaye 80 milyon TL’ye çıkartıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı karar Resmi Gazete’de yayınlandıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi’ne tahsis edilen sermaye 80 milyon TL’ye çıkartıldı.633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 14’üncü maddesine dayanılarak verilen karar, Resmi Gazete’de yayınlandı.Sermaye, 2003’te 12 milyon olarak belirlenmişti2003 yılında 12 milyon lira olarak belirlenen Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesinin sermayesi, 2007 yılında 15 milyon liraya yükseltilmişti. 2010 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Yasası’nın, değiştirilince, Döner Sermaye İşletmesi’ne 20 milyon lira sermaye tahsis edilmişti. 2015 yılında çıkarılan bakanlar kurulu kararıyla bütçe yüzde yüz arttırılarak, 40 milyon liraya yükseltilmişti.Editör: Ahmet Şen