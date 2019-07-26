Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçe Devlet Hastanesi Güvenliğinden Örnek Davranış

Hastane Bahçesinde Buldukları 3 Bin 700 Lirayı Sahibine Teslim Ettiler

Görevliler, İnsani ve Mesleki Olarak Görevlerini Yaptıklarını Belirttiler.

Görevliler hastane bahçesinde buldukları parayı sahibine teslim ederken bunun insani bir görev olduğunu belirttilerŞanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçe Devlet Hastanesi Özel Güvenlik görevlileri hastane bahçesinde buldukları yaklaşık 3 bin 610 TL'yi sahibine teslim etti.Hastane bahçesinde sabah saatlerinde devriye görevi yapan Özel güvenlik görevlileri Ekrem Timurtaş ve Halil Yaşlı bahçede bir cüzdan buldular. Cüzdanı Hastane müdürüne teslim eden görevliler cüzdanda yaptıkları incelemede 3 Bin 610 Lira ve ilaçlar buldu. Kayıp cüzdanın sahibinin bulunması için önce hastanede anons yapan görevliler bulamayınca Ceylanpınar Belediyesi anons bürosundan yardım alarak cüzdanın sahibini bulmaya çalıştılar. Bütün bunlardan sonuç alamayan görevlilere öğle saatlerinde cüzdanını kaybettiğini söyleyen H.Ö isimli bir bayan müracaat etti.Yapılan araştırmadan sonra cüzdanın sahibinin H.Ö olduğunu tespit eden görevliler para dolu cüzdanı kadına teslim ettiler.Parayı 6 ay İş-Kur kapsamında çalıştığı dönemde biriktirdiğini söyleyen H.Ö, annesi ile birlikte yalnız yaşadığını ve bu paraya çok ihtiyaçları olduğunu söyledi.H.Ö başta parayı bulan güvenlik görevlileri Ekrem Timurtaş ve Halil Yaşlı olmak üzere diğer yetkililere teşekkür ettiğini belirterek insanlığın ölmediğini görmek mutluluk verici olduğunu dile getirdi.Görevliler ise insani ve mesleki olarak görevlerini yaptıklarını belirttiler.Editör: Ahmet Şen