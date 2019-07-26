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Bu haber 26 Temmuz 2019 12:12:11 Tarihinde eklenmiştir.

Ak Parti Düşmanlarının Hedefi Oldum

Müzik Öğretmeni olan oğlu için Sosyoloji Bölümünde yüksek lisans alımları için Müzik bölümü şartı olan bir kadro açtğı iddia edilen prof'tan sert açıklamalar geldi.

Ak Parti Düşmanlarının Hedefi Oldum

""İddiaya göre Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde Yüksek Lisans alımları için “Müzik Bölümü” şartı olan bir kadro açılıyor. Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü; Genel Sosyoloji ve Metodoloji’de görevli Profesör Doktor Nazmi Avcı’nın bu bölümü özel olarak sırf oğlu için açtığı iddiası gündem olmuş ve Prof. Dr. Nazmi Avcı da yoğun eleştiriler üzerine oğlunun zaten Müzik Öğretmeni ve Sosyoloji Bölümü öğrencisi olduğunu ifade ederek sosyal medyada hakkında söylenen iddiaların iftira olduğunu belirterek çok sert tepki verdi.




 

"Ak Parti'ye Olan Savaşları Bana da Uzandı"

“Bir kişinin rektöre fake hesaptan mesaj atması ve rektörün buna cevap vermesi üzerine gelişen bu süreç; Maocu, Leninist ekiplerin, dinci geçinen gurupların hedefindeyim. Ak Parti’ye kini olanların topyekün savaşı bana da uzandı. Türk Milliyetçisiyim..” diye sözlerine devam eden avcı sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. 


Editör: Ahmet Şen
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Ak Parti Düşmanlarının Hedefi Oldum
Ak Parti Düşmanlarının Hedefi Oldum
Müzik Öğretmeni olan oğlu için Sosyoloji Bölümünde yüksek lisans alımları için Müzik bölümü şartı olan bir kadro açtğı iddia edilen prof'tan sert açıklamalar geldi.
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