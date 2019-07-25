​Suriyeliler İstanbul'da Eylem Yapacak

Kayıtlı Bulundukları İle Dönme Zorunluluğu

"Kimseye Bir Şey Yaptırmayız"

Geri Dönmeleri İçin Son Tarih 20 Ağustos

Eylem 27 Temmuz'da Saraçhane'de Olacak

Suriye uyruklu vatandaşlar için İstanbul Valiliği 20 Ağustos'a kadar süre tanımıştı. Bu kararın ardından İstanbul’da yaşayan Suriyeliler, İstanbul’dan çıkmamak için eylem yapma kararı aldıkları öğrenildi.İstanbul Valiliği, Düzensiz Göçle Mücadele İçin Eylem Planı Açıkladı.Diğer illere kayıtlı oldukları haldeİstanbul'da kaydı olmayan Suriyeli uyruklu yabancıların, kayıtlı bulundukları illere geri dönmeleri için 20 Ağustos 2019 tarihine kadar süre verildi.Bunun üzerine İstanbul'da yaşayan Suriyeliler Fatih'ten başlayarak geniş çaplı bir protesto eylemi yapmayı planlıyor.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün göçmen politikası ile ilgili bilgiler vermişti. İstanbul'da kayıtlı olmayan Suriyelilerin kayıtlı oldukları şehirlere gönderileceğini söyleyen Soylu, olası eyleme ilişkin "Kimseye bir şey yaptırmayız" demişti.İstanbul Valiliği; 22 Temmuz günü yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti: "Düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında ülkemize yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmenlerin yakalanarak sınır dışı edilmelerine devam edilmektedir. Geçici koruma kapsamında olmayan (kayıtsız ve/veya kimliği bulunmayan) Suriye uyruklu yabancılar, İçişleri Bakanlığımızın talimatı ile belirlenen illere sevk edilmektedir. İstanbul, geçici koruma kaydına kapalıdır. Geçici koruma kapsamında olmakla birlikte, İstanbul'da kaydı olmayan (diğer illere kayıtlı) Suriye uyruklu yabancıların, kayıtlı bulundukları illere geri dönmeleri için 20 Ağustos 2019 tarihine kadar süre verilmiştir. Belirtilen süre sonunda geri dönmediği tespit edilenler, İçişleri Bakanlığımızın talimatı doğrultusunda kayıtlı oldukları illere sevk edileceklerdir".İstanbul'da yaşayan Suriye uyruklu yabancılar; eylemlerine Fatih'ten başlayarak geniş çaplı bir protesto yapmayı planlıyorlar. 27 Temmuz saat 17.00'de yapılacak eylem için sosyal medyadan geniş çaplı çalışma yürütülüyor.Editör: Ahmet Şen