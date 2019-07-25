“Siverek’teki Mermer Firmaları İhracat Yapamıyor."

Mevcut arazilerde olan sıkıntılar ve özel mülk sahipleriyle anlaşılması durumunda, dünyada adını duyuran dev mermer firmalarının ilçeye yatırım yapacaklarını söyledi.“Siverek Mermer Sanayi Bölgesi olabilir” diyen Siverek Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi FERİT Şirin 2. Meslek Komitesi ziyaretlerinde mermer, harfiyat, üretim ve tarım aletleri üreticileri ile bir araya geldi. Mevcut arazilerde olan sıkıntılar ve özel mülk sahipleriyle anlaşılması durumunda, dünyada adını duyuran dev mermer firmalarının ilçeye yatırım yapacaklarını söyledi.Bütün kurumların dirsek temasında bulunarak ortak bir çalışma yürütmesi gerektiğini belirten tecrübeli iş adamı Şirin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Siverek’teki mermer firmaları ihracat yapamıyor. İlçe ve civarında aktif mermer ocağı yok ama dev mermer firmalarına ev sahipliği yapıyor. Eğer bütün kurumlar is birliğinde bulunarak bu bölgenin mermerciler sanayisi olarak yapılmasını sağlar ve sıkıntılarını çözersek, Siverek; Dünya’nın mermer vitrini haline gelir. İlçe ciddi bir ivme kazanır. Mermercilik sanayisi için gerekli tüm çalışmalar bir an önce başlatılmalıdır. Dev firmalar buraya yatırım yapmak için sadece ufacık bir işaret bekliyor. Organize Sanayinin Kurulması en büyük kazancımız olacak ” seklinde konuştu.TURKIYE’NIN mermerde dünya rezervinin yüzde 38′ine sahip olduğunu söyleyen Odamız Genel Sekreter Yeliz Akın : ‘yol üzerinde bulunan mermer fabrikalarının ve işletmelerinin sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı meslek odalarına kayıtlı firmalarımızı çatımızda toplamak ve sorunlarına çözüm bulmak önceliğimizdir.Editör: Ahmet Şen