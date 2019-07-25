Şanlıurfaspor Basın Sözcüsünden İtiraf

Şanlıurfaspor basın sözcüsü Mahmut Kılıç; sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada“Evet ne yazık ki Şanlıurfasporumuz, kamp yaptığı otelden çıkarılıyor an itibariyle.. Sözün bittiği yerdeyiz üzgünüm ama olmadı beceremedik”dedi.Bu paylaşımın ardından kulüp başkanı Mehmet Yılmaz ve yönetimin istifa edeceği tahmin ediliyor.Şanlıurfaspor futbol takımı kamp yaptığı Afyonda başkan Mehmet Yılmaz ve 20 kişilik yönetim kurulunun 60 bin lira otel ücretini ödeyemedikleri için 2 milyonluk kent'in marka takımı Şanlıurfaspor otel kapısının önüne konuldu.Editör: Ahmet Şen