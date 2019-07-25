Şanlıurfa-Siverek İlçesinde Suriyeli Şoför Bir Kişiye Çarparak Kaçtı: Yaya Ağır Yaralı

İlk Müdahaleyi Orada Bulunan Bir Doktor Yaptı

Görgü Tanıkları; Kaçan Şoför'ün Suriyeli Olduğunu Bildirdi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Batman'da gelerek Mersin'e doğru giden Suriye vatandaşının kontrolünde olan bir minibüs kavşağa yakın bir bölgede önüne çıkan yayaya çarparak ağır yaralayarak kaçtı.Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Batman'da gelerek Mersin'e doğru giden bir minibüs kavşağa yakın bir bölgede önüne çıkan yayaya çarparak ağır yaraladı. Olay anında orada bulunan bir doktor kazazedeye ilk yardımı yaparak ambulans gelene kadar bilincini açık tutmaya çalıştı.Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde minibüsün çarptığı yaya ağır yaralandı.Kaza, Siverek ilçesi Abdalağa Mahallesi Kamil Turan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Batman’dan Mersin’e dönen ailenin içinde bulunduğu Server Y. yönetimindeki 33 CEU 72 plakalı minibüs, Şanlıurfa karayolunda bulunan ışıklara yakın bir mevkide aniden önüne çıkan Vedat D.’ye çarptı.Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç ağır yaralandı. Yoldan geçen bir doktor, yaralıya müdahale ederek bilincini açık tutmaya çalıştı.Kaza anı saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde minibüsün çarpmasıyla metrelerce sürüklenen gencin yardımına, çevreden geçen vatandaşlar yetişiyor.Olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan Vedat D. tedavi altına alınırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.Görgü tanıklarının ifadesi şöyle; Karşıdan karşıya geçen siverekli gençe süratlı gelen bir minübüs çarptı, Çarpmanın etkisi ile kazazede savrulurken Suriyeli olduğu iddia edilen şoför kaçtı. Suriye vatandaşının kontrolünde olan 33 CEU 72 plakalı minibüs aranıyor.Editör; Ahmet Şen