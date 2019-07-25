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Bu haber 25 Temmuz 2019 18:05:31 Tarihinde eklenmiştir.

Balkondan Düşen Suriyeli Çocuk Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde 4’üncü kattaki evin balkonundan düşen 3 yaşındaki Suriyeli çocuk hayatını kaybetti.

Balkondan Düşen Suriyeli Çocuk Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde 4’üncü kattaki evin balkonundan düşen 3 yaşındaki Suriyeli çocuk hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, merkez Haliliye ilçesi Bamyasuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 4’üncü kattaki evin balkonunda oyun oynayan Suriye uyruklu Şam Elbursan (3), dengesini kaybederek aşağı düştü. Talihsiz çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldıran cenaze, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.


Editör: Ahmet Şen
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