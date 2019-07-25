Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Mehmet Yılmazın Çekleri Sahte Çıktı



Kamuoyu Açıklaması

Şanlıurfaspor’da bu kez skandal bir olay ortaya çıktı. Yaklaşık 70 Milyon TL’lik borcu ile maddi anlamda tarihinin en zor dönemini yaşayan Şanlıurfaspor’da, bu kez de sahte çek olayı patlak verdi. Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Mehmet Yılmaz tarafından futbolculara verilen çeklerin, sahte olduğu iddia edildi. Çeklerin sahte olduğunu duyuranlar Şanlıurfaspor’un yeniden sözleşme imzaladığı futbolcular oldu.Urfasporlu futbolcular tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, şunlara yer verildi;Bilindiği üzere uzun bir süredir Şanlıurfa Spor Kulübü’ nün şanlı formasını terletmekte ve kulübün en zor durumunda dahi kulübümüzü yalnız bırakmamaktayız. Diğer takımlardan gelen transfer tekliflerini dahi geri çevirerek, sadece Şanlıurfa Spor Kulübü’ nün yaşaması adına büyük fedakarlıklarda bulunarak, Şanlıurfa Spor Kulübü ile 2019-2020 futbol sezonu için yeniden anlaşmış bulunmaktayız. Bu doğrultuda, Şanlıurfa Spor Kulübü yönetiminin belirlediği kamp otelinde yeni sezon hazırlıklarımıza başlayıp, bugüne dek alın terimizin son damlasına kadar yine Şanlıurfa Spor Kulübü’ nün yaşaması adına çalıştığımızı sayın kamuoyunun bilgisine sunmak isteriz.Ancak dün itibari ile tarafımıza yeni sözleşme imzalamamız için kulüp başkanı Mehmet Yılmaz’ ın şahsı tarafından gözlerimizin önünde keşide edilerek teslim edilen çekleri günü geldiğinde bankada karşılığını sorgulattığımızda, banka tarafından bizlere “anılan çeklerdeki imzanın sahte olduğu ve Mehmet Yılmaz’ a ait olmadığının bankaya yine Mehmet Yılmaz tarafından ihbar edildiği, dolayısı ile ödeme ile ilgili bir işlem yapılamayacağının bilgisi” verilmiştir.Bununla birlikte yine yeni sezon hazırlıklarımızı yaptığımız kamp oteli yönetimi tarafından tarafımıza otel konaklama ve kamp ücretlerinin ödenmemesi sebebiyle takımın 13:00 itibari ile otelden çıkarılacağı bilgisi verilmiştir.Gelinen bu noktada Sn. Mehmet Yılmaz’ ın imzası kendisine ait olan çeklerdeki imzaların kendisine ait olmadığı yönündeki asılsız ihbarı, kamp otel ücretlerini ödememesi sebebiyle otelden tahliye edileceğimiz gerçeği her türlü izahtan varestedir. Bu itibarla anılan söz konusu gelişmeleri terimizin son damlasına kadar yaşaması için mücadele ettiğimiz Şanlıurfa Spor Kulübü camiasının ve tüm kamuoyunun bilgisine sunmak isteriz.Şanlıurfa Spor Kulübü Futbolcuları;Editör: Ahmet Şen