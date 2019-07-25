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Bu haber 25 Temmuz 2019 08:43:17 Tarihinde eklenmiştir.

Cinnet Geçirdi, Eşini Ve Çocuğunu Silahla Öldürdü

Cinnet geçiren baba eşini ve çocuğunu öldürdü!

Cinnet Geçirdi, Eşini Ve Çocuğunu Silahla Öldürdü

Eşiyle yaşadığı şiddetli geçimsizlik sonucu cinnet getiren bir kişi, karısı ve oğlunu silahla vurarak öldürdü. 





 

Cinnet Geçirdi Eşini Ve Çocuğunu Öldürdü

Olay, Çanakkale’nin Lapseki ilçesindeki Bizimkiler Sitesi F Blok’ta meydana geldi. Eşiyle tartışan Nevzat Aydoğdu’nun (49) cinnet geçirdiği ve silahını alarak eşi Fatma Aydoğdu’yu (40) 4 el, oğlu Enis Aydoğdu’yu (20) ise 1 el silahla ateş ederek öldürdüğü bildirildi. Aydoğdu çiftinin 5 çocuklarının olduğu, 2’sinin İstanbul’da yaşadığı, diğer iki kızının ise olay esnasında köpek gezdirmeye çıktıkları için cinayet anına tanık olmadıkları aktarıldı. 





 

Ailevi Proplemleri Vardı

Nevzat Aydoğdu’nun ailevi problemleri olduğu, günlük işlerde çalıştığı ve yaşadığı bunalım sonucu eşiyle sık sık tartıştığı bildirildi. Nevzat Aydoğdu, cinayet sonrası polis ekiplerine teslim oldu. 




 

Olayla İlgili Soruşturma Sürüyor

Fatma Aydoğdu ve Enis Aydoğdu’nun cesetlerinin hala evde olduğu ve görevli ekipler tarafından araştırmaların sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




Editör: Ahmet ŞEn
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Asayiş
Cinnet Geçirdi, Eşini Ve Çocuğunu Silahla Öldürdü
Cinnet Geçirdi, Eşini Ve Çocuğunu Silahla Öldürdü
Cinnet geçiren baba eşini ve çocuğunu öldürdü!
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