​CİMER’den Menemen Sorusuna Cevap: Biz Soğansız Seviyoruz

CİMER, Sosyal Medyadan Yanıt Verdi

CİMER, Biz Soğansız Tercih Ediyoruz

Vatandaşların şikayet, dilek ve önerilerini dile getirmeleri ve bunlara çözüm aramak için oluşturulan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sistemine Arda isimli bir vatandaştan ilginç bir soru geldi.CİMER, şikayet hattı üzerinden gelen 'Menemen soğanlı mı yapılır, soğansız mı? Bu soru yüzünden tartışmaya başlayacağız yardım edin lütfen' sorusunu sosyal medya hesabı üzerinden yanıtladı.CİMER'den yapılan paylaşımda, "Arda Bey CİMER’e zor bir soru sormuş. Sevgili Arda Bey, ilginiz için teşekkür ederiz. Herkesin damak tadı farklı. Biz soğansız tercih ediyoruz" yazıldı.Editör: Bahar Yüksel