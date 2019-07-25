Toplu Taşımada Genç Kızın Fotoğraflarını Çeken Suriyeliye 2 Yıl Hapis

Telefonum Yeni Yanlışlıkla Çekmiş Dedi

Mahkeme 2 Yıl Hapis Cezası

İstanbul Şişli'de toplu taşıma aracında yolculuk yapan genç kadın, koridor kısmında oturduktan bir süre sonra uyumaya başladı. Araç içindeki sesler üzerine uyanan genç kız bir yolcunun Suriyeli şahsın telefonunu almaya çalıştığını fark etti.Daha sonra sanık tarafından kendisinin fotoğraflarının çekildiğini öğrenen genç kız polis çağırıldı. Yapılan incelemede, Suriyeli M.O.'nun telefonunda genç kadının göğüs kısmının çekilmiş fotoğrafları bulundu.Savcılık, sanık hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı. Sanık M.O. suçlamaları kabul etmedi. Telefonunun yeni olduğunu ve yanlışlıkla fotoğraf çektiğini söyledi.Mahkeme, sanık M.O.'yu ‘özel hayatın gizliliğini ihlal etmek’ suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın olaydan dolayı hiçbir pişmanlık göstermediğini belirten mahkeme, cezada erteleme ve indirim uygulamadı.Editör: Bahar Yüksel