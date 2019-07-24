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Bu haber 24 Temmuz 2019 18:28:53 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Korkutan Yangın! Binanın 6. Katında Yangın

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, bir binanın 6’ncı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

​Şanlıurfa’da Korkutan Yangın! Binanın 6. Katında Yangın

- Şanlıurfa’da korkutan yangın 
- Alev alev yanan ev kameraya yansıdı 


 

Elektrik Kontağından Yangın Çıktı

Edinilen bilgiye göre yangın, Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. 6 katlı bir binanın 6’ncı katında, iddiaya göre elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, yarım saat süren bir çalışmanın ardından ev yangınını kontrol altına aldı. Söndürülen yangın sonrası soğutma çalışması başlatıldı. Yangın sonrası maddi hasar meydana geldi. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 




Editör: Bahar Yüksel
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