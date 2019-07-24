-​Şanlıurfaspor’da Futbolcular, Kampı Terk Ediyor 

Beyazgül’den Ret Cevabı Alan Başkan Hala Görevinin Başında

Çekler Ödenmezse Futbolcular Kampı Terk Edecek

-​Şanlıurfaspor’da Futbolcular, Kampı Terk EdiyorDün çekin günü olmasına rağmen kendi şahsi çeklerinin daha ilk taksitini bile ödeyemeyen Başkan Mehmet Yılmaz ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’den de ret cevabı almalarına rağmen halen görevlerinin başındalar.Dün üç, bugün dört yöneticinin de istifa etmesi Başkan Yılmaz’ı daha da çıkmaza soktu.Dün çeklerini tahsil etmek isteyen Şanlıurfasporlu futbolcular bankadan karşılığı yok cevabını alınca kendi aralarında toplantı yaptıkları gelen haberler arasında. Yarın çeklerinin ödenmemesi halinde futbolcuların kampı terk edecekleri de iddia edildi.Editör: Bahar Yüksel