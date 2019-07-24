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Bu haber 24 Temmuz 2019 19:00:25 Tarihinde eklenmiştir.

​2 Yıldır Tadilattaydı! Şanlıurfa’nın Tarihi Camisi Kullanıma Açıldı

Şanlıurfa’da onarım ve tadilat için kapatılan tarihi Pazar Camisi yapılan çalışmaların ardından ibadete açılıyor.

​2 Yıldır Tadilattaydı! Şanlıurfa’nın Tarihi Camisi Kullanıma Açıldı

- 2 yıldır tadilatta olan Pazar Camisi ibadete açılıyor 


 

Tarihi Cami, 2 Yıldır Tadilattaydı

Şanlıurfa’nın merkez Eyyübiye ilçesi Haşimiye Meydanı’nda bulunan tarihi Pazarı Camisinin restorasyon çalışmaları tamamlandı. 2017 yılından beri restorasyon çalışmaları devam eden caminin cuma günü yeniden ibadete açılacağı belirtildi. 


 

Şanlıurfa Pazar Camisi’nin 900 Yıllık Geçmişi Var

Pazar Camisinde görev yapan Ömer Artış, caminin çok eski bir yapı olduğunu vurgulayarak, “Pazar Camisi çok eski bir camidir. Yaklaşık 900 yıllık bir camidir. Caminin yanından Balıklıgöl’den akan su geçiyor. Pazar Camisi Cuma günü ibadete açılacak. Yaklaşık 2 yıl süren bir çalışmanın ardından hizmete girecek. 900 yılık bir camisi olduğundan dolayı çok eski bir tarihe dayanıyor. Pazar Camisi bu cuma günü ibadete açılacak. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu. 
Restorasyon çalışmaları tamamlanan Pazar Camisinin 26 Temmuz Cuma günü ibadete açılacağı dile getirildi. 



 

Şanlıurfa Attar Pazarı Camii Tarihi 

Pazar Camii olarak bilinen yapı Haşimiye meydanındadır. Adını çarşı girişinde bulunan Attar Pazarından almıştır. Oysa yapının asıl ismi Tarihli Camii ve Hoca Ahmed Camii’dir. Yazılı kaynaklarda yapının Urfa'nın eski camilerinden biri olduğu belirtilse de, inşa tarihini veren kitabe tespit edilememiştir. Mevcut yapıda altı adet kitabe bulunmaktadır. Caminin mimber girişi üzerindeki kitabede hicri 1275 (Miladi 1858) tarihi okunup mimberin camiyi dar ettiği, bu yüzden duvar içinde asılı, bir mimber yapıldığı belirtilmektedir. Caminin güney tarafındaki penceredeki hicri 1280 (1863) tarihli kitabede hayır sahiplerinin bu pencereyi açtıkları ve açılan bu iki pencere ile cami içinin ferah olduğu belirtilmektedir. Cami içinde doğu duvarı üzerinde bulunan onarım kitabesinde, ebcet hesabı ile Hicri 1376 (1956-1957) tarihi çıkmaktadır. Caminin eyvanı üzerindeki kitabede; Hicri 1291 (miladi 1874) tarihinde bu eyvanın yeniden tamir edildiği belirtilmektedir. Eyvanın doğusunda yazlık mihrabın üzerindeki kitabede; Ferdizâde Ahmed Efendi’nin bu mihrabı Hicri 1250 (miladi 1834) de yaptırdığı yazılıdır. Attar Pazarı Camii minaresinin ışık pencereleri üzerinde her dört tarafta “Lâilâhe illallah Muhammedün Resulullah” kelime-i tevhidi yazılıdır.


Editör: Bahar Yüksel
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