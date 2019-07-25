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Bu haber 25 Temmuz 2019 00:30:47 Tarihinde eklenmiştir.

​Tepkiler Çığ Oldu! Cinsel İlişki Robotlarını Denetmek İçin Genelev Açtılar

Cinsel ilişki robotu satın almadan önce onu denemek isteyen müşterilere kolaylık sağlamak için açılan özel bir genelev tepkilere neden oldu.

​Tepkiler Çığ Oldu! Cinsel İlişki Robotlarını Denetmek İçin Genelev Açtılar

ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Houston kentinde, cinsel ilişki robotlarını denemek isteyen müşterilerin rahat etmesi için açılmış olan özel bir robot genelevi bulunduğu ortaya çıktı.



 

Robotların Fiyatı 15 Bin TL

Tecavüze özendirdiği gerekçesiyle ülkedeki birçok muhafazakar tarafından kapatılması istenen genelevde, cinsel ilişki robotlarının fiyatı ise dudak uçuklattı. Cinsel ilişki robotlarının fiyatının zaman zaman 15 bin lirayı bulduğu söylendi.



 

1 Seneye Kadar 10 Genelev Daha Açacak

Markanın sahibi Yuval Gabriel, dindar kesimden gelen tepkileri umursamadığını ifade ederek; “ABD'de 2020 yılına kadar 10 genelevi daha açmayı planlıyorum” dedi.



 

Genelev Açılmasın Diye Binlerce İmza Toplanmıştı

Genelev ilk açıldığı yıllarda kapatılması için binlerce imza toplanmış ancak işletme sahibi Yuval Gabriel bunu pek umursamadığını söylemişti. Bunun sebebi olarak da bu işletmedeki her şey yasal olduğu gösterilmişti.






Editör: Bahar Yüksel
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Dünya
​Tepkiler Çığ Oldu! Cinsel İlişki Robotlarını Denetmek İçin Genelev Açtılar
​Tepkiler Çığ Oldu! Cinsel İlişki Robotlarını Denetmek İçin Genelev Açtılar
Cinsel ilişki robotu satın almadan önce onu denemek isteyen müşterilere kolaylık sağlamak için açılan özel bir genelev tepkilere neden oldu.
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