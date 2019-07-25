​Tepkiler Çığ Oldu! Cinsel İlişki Robotlarını Denetmek İçin Genelev Açtılar

Robotların Fiyatı 15 Bin TL

1 Seneye Kadar 10 Genelev Daha Açacak

Genelev Açılmasın Diye Binlerce İmza Toplanmıştı

ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Houston kentinde, cinsel ilişki robotlarını denemek isteyen müşterilerin rahat etmesi için açılmış olan özel bir robot genelevi bulunduğu ortaya çıktı.Tecavüze özendirdiği gerekçesiyle ülkedeki birçok muhafazakar tarafından kapatılması istenen genelevde, cinsel ilişki robotlarının fiyatı ise dudak uçuklattı. Cinsel ilişki robotlarının fiyatının zaman zaman 15 bin lirayı bulduğu söylendi.Markanın sahibi Yuval Gabriel, dindar kesimden gelen tepkileri umursamadığını ifade ederek; “ABD'de 2020 yılına kadar 10 genelevi daha açmayı planlıyorum” dedi.Genelev ilk açıldığı yıllarda kapatılması için binlerce imza toplanmış ancak işletme sahibi Yuval Gabriel bunu pek umursamadığını söylemişti. Bunun sebebi olarak da bu işletmedeki her şey yasal olduğu gösterilmişti.Editör: Bahar Yüksel