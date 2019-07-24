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Bu haber 24 Temmuz 2019 22:30:41 Tarihinde eklenmiştir.

​Eski Belediye Başkanına Sokak Ortasında Silahlı Saldırı

eski İlçe Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, tartıştığı kişi tarafından silahla ayağından vuruldu.

​Eski Belediye Başkanına Sokak Ortasında Silahlı Saldırı

Olay, Kocaeli’nin Derince ilçesi Deniz Mahallesi Postane Caddesi’nde meydana geldi. 


 

Belediye Başkanı ile İki Kişi Arasında Tartışma Çıktı

Edinilen bilgilere göre, eski Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, namaz kılmak için İstasyon Camii’ne giderken yolda iki kişi ile arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrasında cebindeki tabancayı çıkartan şahıslardan biri, Bulut’a ateş etti. Ayağından vurulan Bulut, yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 



 


Şüpheliler Olay Yerinde Kaçtı

Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Bulut, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İki şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri şahısların yakalanması için çalışma başlattı. 





Editör: Bahar Yüksel
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Asayiş
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