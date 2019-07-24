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Bu haber 24 Temmuz 2019 15:30:45 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Minibüsün Çarptığı Genç Ağır Yaralandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde minibüsün çarptığı yaya ağır yaralandı.

​Şanlıurfa’da Minibüsün Çarptığı Genç Ağır Yaralandı

Kaza, Siverek ilçesi Abdalağa Mahallesi Kamil Turan Bulvarı'nda meydana geldi. 



 

Yola Savrulan Genç Ağır Yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Batman’dan Mersin’e dönen ailenin içinde bulunduğu Server Y. yönetimindeki 33 CEU 72 plakalı minibüs, Şanlıurfa karayolunda bulunan ışıklara yakın bir mevkide aniden önüne çıkan Vedat D.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç ağır yaralandı. Yoldan geçen bir doktor, yaralıya müdahale ederek bilincini açık tutmaya çalıştı. 


 

Arabanın Çarptığı Gencin Hayati Tehlikesi Devam Ediyor

Kaza anı saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde minibüsün çarpmasıyla metrelerce sürüklenen gencin yardımına, çevreden geçen vatandaşlar yetişiyor. Olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan Vedat D. tedavi altına alınırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 



Editör: Bahar Yüksel
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