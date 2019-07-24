​FETÖ Ele Başı Yeni Video Yayınladı! Çayının Artığı Kanter’e Gönderilecek

FETÖ’cü Enes’ten Cevap Gecikmedi

Gülen’in İçtiği Bardaktan Arta Kalan Suyu Zemzem Diye Şişeye Koyuyordu

FETÖ lideri Fetullah Gülen, son yayınlanan sohbet videosunda Enes Kanter'e bir mesaj gönderdi. Yayınladığı sohbette çay, hurma ve bisküvi yedikten sonra kalanları, Türkiye'nin hakkında kırmızı bülten çıkardığı FETÖ firarisi basketbolcu Enes Kanter'e verilmesini istedi.Elebaşı Gülen, isteğinin ardından; "Neyse adını verdik onu deşifre ettik yeni bir dava açarlar hakkında" diye konuştu.Terör örgütü liderinin artıklarını yemeyi keramet olarak gören FETÖ'cü Kanter, Gülen'in videosunun ardından sosyal medya hesabı üzerinden videoyu alıntılayarak teşekkür etti..FETÖ elebaşının, FETÖ’cü Ens Kanter’e çay artığını göndermesinin ardından akıllara İzmir'de yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında itirafçı olan eski emniyet mensubu N.Y, daha önce verdiği ifade geldi. N.Y ifadede; "Gülen'in içtiği bardaktan artan suyu 'zemzem' diye şişeye koyuyor, sonradan içiyorlardı. Orada bulunduğum süre içerisinde eski Galatasaraylı futbolcu Arif Erdem, kapatılan Samanyolu TV Genel Yayın Yönetmeni Hidayet Karaca ve kapatılan Zaman gazetesi yazarı Ali Ünal'ı gördüm. Hatta Fetullah Gülen'in artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu." demişti.Editör: Bahar Yüksel