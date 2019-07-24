​Erdoğan’dan Belediye Başkanlarına Uyarı: Halktan kopmayın, Kibirden Uzak Durun

Belediye Başkanları Lüks ve Şatafattan Uzak Dursun

Bu yıl yapılan Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından İktidar Partisi belediye başkanlarıyla bir araya gelmeye başladı. Belediye başkanlarıyla yapılacak olan toplantının ilki Erzurum’da gerçekleşti.Erzurum’da başlayan ilk toplantıda belediye başkanlarına Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan’ın talimatları iletildi. İletilen talimatlarda en çok dikkat çeken ise; Belediye başkanlarının “Halktan kopmayın, vatandaşlara mutlaka dönüş yapın, kibir, lüks ve şatafattan uzak durun” talimatları oldu.Editör: Bahar Yüksel