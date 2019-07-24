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Bu haber 24 Temmuz 2019 20:30:24 Tarihinde eklenmiştir.

​Erdoğan’dan Belediye Başkanlarına Uyarı: Halktan kopmayın, Kibirden Uzak Durun

Ak Parti, belediye başkanları ile Türkiye geneli toplantı turuna çıktı. Toplantının ilk durağı Erzurum oldu. Erzurum’da konuşma yapan başkanlar Erdoğan’ın talimatlarını belediye başkanlarına iletti. İletilen talimatlarda, Erdoğan’ın “Halktan kopmayın, vatandaşlara mutlaka dönüş yapın” sözleri dikkat çekti.

​Erdoğan’dan Belediye Başkanlarına Uyarı: Halktan kopmayın, Kibirden Uzak Durun

Bu yıl yapılan Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından İktidar Partisi belediye başkanlarıyla bir araya gelmeye başladı. Belediye başkanlarıyla yapılacak olan toplantının ilki Erzurum’da gerçekleşti. 



 

Belediye Başkanları Lüks ve Şatafattan Uzak Dursun

Erzurum’da başlayan ilk toplantıda belediye başkanlarına Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan’ın talimatları iletildi. İletilen talimatlarda en çok dikkat çeken ise; Belediye başkanlarının “Halktan kopmayın, vatandaşlara mutlaka dönüş yapın, kibir, lüks ve şatafattan uzak durun” talimatları oldu.




Editör: Bahar Yüksel


 
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Güncel
​Erdoğan’dan Belediye Başkanlarına Uyarı: Halktan kopmayın, Kibirden Uzak Durun
​Erdoğan’dan Belediye Başkanlarına Uyarı: Halktan kopmayın, Kibirden Uzak Durun
Ak Parti, belediye başkanları ile Türkiye geneli toplantı turuna çıktı. Toplantının ilk durağı Erzurum oldu. Erzurum’da konuşma yapan başkanlar Erdoğan’ın talimatlarını belediye başkanlarına iletti. İletilen talimatlarda, Erdoğan’ın “Halktan kopmayın, vatandaşlara mutlaka dönüş yapın” sözleri dikkat çekti.
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