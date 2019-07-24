​Albayrak, ABD’de Tutuklu Bulunan Banka Müdürünü VIP Salonunda Karşıladı

Atilla, VIP Salonunda Karşılandı

Albayrak, Atilla’yı Havaalanında Karşıladı

Albayrak, Ülkemizin Anneleri Güçlü ve Güzel Evlat Yetiştirmiş

ABD'de tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, tahliye edilmesinin hemen ardından İstanbul’a geldi.Atilla'yı, İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda eşi Burçin, oğlu Burkan, annesi Ayşe, babası Mehmet Işık Atilla, kardeşi Arzu Eralp ve kayınpederi, kayınvalidesi ile diğer yakınları karşıladı.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ile Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın ile öteki ilgililer de Mehmet Hakan Atilla'yı havalimanında karşılayanlar arasında yer aldı.ABD'de tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın tahliye edilmesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Ülkemizin ne kadar güçlü güzel evlatlar yetiştirdiğini, o evlatları yetiştiren ne güzel anne babaların olduğuna bir kez daha şahit oldum" yorumunda bulundu.Editör: Bahar Yüksel