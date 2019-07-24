İstanbul Yeni Suriyeli Kaydı Almıyor! Yeni Suriyeliler Urfa'ya Gelecek

Bakanlık, Suriyelileri İllere Dağıtacak

Şanlıurfa’da Kaç Suriyeli Var?

1 Ay İçerisinde 17 Bin Suriyeli Kaydedildi

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada geçici koruma kapsamında olmayan Suriye uyruklu yabancıların, İçişleri Bakanlığının talimatı ile belirlenen illere sevk edildiği de vurgulanmıştı.İstanbul Valiliği, İstanbul'da yaşayan yabancı uyruklu ve Suriyeliler ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada; “İstanbul'da ikamet izinli 522 bin 381 yabancı uyruklu, geçici koruma kapsamında 547 bin 479 Suriyeli olmak üzere toplamda bir milyon 69 bin 860 kayıtlı yabancı bulunuyor. Geçici koruma kapsamında olmayan (kayıtsız ve/veya kimliği bulunmayan) Suriye uyruklu yabancılar, İçişleri Bakanlığımızın talimatı ile belirlenen illere sevk edilmektedir” ifadelerine yer vermişti.Çalışmaların başladığını belirten yetkililer, kaydı olmayan Suriyelileri geçici barınma merkezlerine sevk edeceklerini duyurdu. Şanlıurfa’da da Suriyeli kampının olduğu ve bu kamplara kaç Suriyelinin gönderileceği merak konusu olurken, şu an Şanlıurfa’da yaşayan Suriyeliler şehrin nüfusunun %21’ini oluşturduğu ve sayılarının 430.537 olduğu tespit edildi.İstanbul Valiliğinin aldığı karar sonrasında Şanlıurfa’ya binlerce Suriyelinin gönderileceği öngörülürken, 1 ay içerisinde kaydı alınan Suriyeli sayısının 17.000’e yakın olduğu açıklandı. Ülkemizde kayıtlı Suriyeli sayısı bir önceki aya göre 16 bin 931 kişi artarak toplam 3 milyon 630 bin 575 kişi oldu. Bu kişilerin 1 milyon 965 bin 595'u erkeklerden, 1 milyon 664 bin 980'i ise kadınlardan oluşuyor.Editör: Bahar Yüksel