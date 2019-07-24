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Bu haber 24 Temmuz 2019 17:30:57 Tarihinde eklenmiştir.

İstanbul Yeni Suriyeli Kaydı Almıyor! Yeni Suriyeliler Urfa'ya Gelecek

​İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İstanbul yeni Suriyeli kaydı almayacak. Kaydı olmayan Suriyeliler, kayıtlı olduğu ilin kamplarına gönderilecek” denilmişti. Valiliğin yaptığı bu açıklamada akılara gelen ilk soru “Şanlıurfa’ya kaç Suriyeli gönderilecek?” oldu.

İstanbul Yeni Suriyeli Kaydı Almıyor! Yeni Suriyeliler Urfa'ya Gelecek

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada geçici koruma kapsamında olmayan Suriye uyruklu yabancıların, İçişleri Bakanlığının talimatı ile belirlenen illere sevk edildiği de vurgulanmıştı.



 

Bakanlık, Suriyelileri İllere Dağıtacak

İstanbul Valiliği, İstanbul'da yaşayan yabancı uyruklu ve Suriyeliler ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada; “İstanbul'da ikamet izinli 522 bin 381 yabancı uyruklu, geçici koruma kapsamında 547 bin 479 Suriyeli olmak üzere toplamda bir milyon 69 bin 860 kayıtlı yabancı bulunuyor. Geçici koruma kapsamında olmayan (kayıtsız ve/veya kimliği bulunmayan) Suriye uyruklu yabancılar, İçişleri Bakanlığımızın talimatı ile belirlenen illere sevk edilmektedir” ifadelerine yer vermişti.




 

Şanlıurfa’da Kaç Suriyeli Var?

Çalışmaların başladığını belirten yetkililer, kaydı olmayan Suriyelileri geçici barınma merkezlerine sevk edeceklerini duyurdu. Şanlıurfa’da da Suriyeli kampının olduğu ve bu kamplara kaç Suriyelinin gönderileceği merak konusu olurken, şu an Şanlıurfa’da yaşayan Suriyeliler şehrin nüfusunun %21’ini oluşturduğu ve sayılarının 430.537 olduğu tespit edildi.








 

1 Ay İçerisinde 17 Bin Suriyeli Kaydedildi

İstanbul Valiliğinin aldığı karar sonrasında Şanlıurfa’ya binlerce Suriyelinin gönderileceği öngörülürken, 1 ay içerisinde kaydı alınan Suriyeli sayısının 17.000’e yakın olduğu açıklandı.  Ülkemizde kayıtlı Suriyeli sayısı bir önceki aya göre 16 bin 931 kişi artarak toplam 3 milyon 630 bin 575 kişi oldu. Bu kişilerin 1 milyon 965 bin 595'u erkeklerden, 1 milyon 664 bin 980'i ise kadınlardan oluşuyor.






Editör: Bahar Yüksel
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İstanbul Yeni Suriyeli Kaydı Almıyor! Yeni Suriyeliler Urfa'ya Gelecek
İstanbul Yeni Suriyeli Kaydı Almıyor! Yeni Suriyeliler Urfa'ya Gelecek
​İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İstanbul yeni Suriyeli kaydı almayacak. Kaydı olmayan Suriyeliler, kayıtlı olduğu ilin kamplarına gönderilecek” denilmişti. Valiliğin yaptığı bu açıklamada akılara gelen ilk soru “Şanlıurfa’ya kaç Suriyeli gönderilecek?” oldu.
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