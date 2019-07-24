​Bizim Vekiller Nerede? Şanlıurfa’nın Sorununa Antalya Vekili El Attı!

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Şanlıurfa’nın Milletvekili Yok Mu?

Feridun Bahşi Kimdir?

22 Temmuz 2019 tarihinde Suriye tarafından yapılan roket atışlarında, evlerine isabet eden roket sonucu 5 Şanlıurfalı vatandaş yaralanmıştı. Yaralıların tedavileri Ceylanpınar Devlet Hastanesi’nde yapılmış, can kaybının yaşanmaması ise bir nebze sevindirmişti.2 gündür dündemde olan bu konuya Antalya’dan destek geldi. İyi Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, Ceylanpınarlı vatandaşlar için bir adım atarak, TBMM’ye soru önergesi sundu.İyi Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, verdiği soru önergesinde şunlara yer verdi;“Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederi.22 Temmuz 2019 akşamı Ceylanpınar’da Suriye tarafından yapılan roket atışlarından, 5 vatandaşımız yaralanmıştır.Tarafımıza bölgeden gelen bilgilere göre; Ceylanpınar Devlet Hastanesinde yeterli sayıda kardiyolog, beyin cerrahı ve anestezi uzamanı olmadığı yönündedir.Bu bağlamda;atılan bu roketlerle hayatları tehlike altında olan bölge insanımızın tedavisi için Ceylanpınar Devlet hastanesi ve diğer bölge hastanelerinin doktor ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak için bir çalışmanız var mıdır?”İyi Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi’nin TBMM’ye gönderdiği bu soru önergesinden sonra akıllara “Şanlıurfa’nın milletvekilleri yok mu?” sorusu geldi. Soru önergesinin Antalyalı bir milletvekili tarafından verildiğini duyan Urfalılar, kilometrelerce ötedeki bir vekilin Memleketin sorunları için, Urfalı vatandaşlar için attığı adımın ne kadar kıymetli olduğunu ifade ederek, Bahşi’ye teşekkürlerini sunarken “Urfa’nın sorunlarıyla Urfa milletvekillerinden çok başka milletvekilleri ilgileniyor” yorumunda bulundu.Feridun Bahşi 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, İyi Parti Antalya Bölgesi, 1'nci sıradan millevekili olarak Meclis’e girdi. Feridun Bahşi, 1959'da Antalya'nın Yukarı Karaman köyünde doğdu. Yukarı Karaman İlkokulunda ilkokul eğitimini, Yeniköy Ortaokulu’nda ortaokul eğitimini ve parasız yatılı olarak kazandığı Çanakkale Gökçeada Atatürk İlk Öğretmen Okulu’nda lise eğitimini tamamladı. Daha sonra girdiği üniversite sınavında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı ve buradan mezun oldu. Avukatlık stajını Antalya’da, Hakimlik stajını İskenderun’da yaptı. Askerlik hizmetini Çorlu 5. Kolordu’da Asteğmen olarak tamamladı. Hukuk kariyerine Edirne’de Ceza Hakimi olarak başladı. Ardından Siirt, Gümüşhacıköy ve Anamur’da Ceza Hakimliği yaptı. Kahramanmaraş’ta Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı ve İlçe Seçim Kurulu Hakimliği, daha sonra Konya’da Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı ve son olarak Ankara’da Çocuk Ceza Hakimliği görevlerinde bulundu Evli ve iki çocuk babasıdır..Editör: Bahar Yüksel