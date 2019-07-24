Şanlıurfa'da Korkutan Yangın! Ev, Kısa Sürede Küle Döndü

Şanlıurfa’da Çıkan Yangın Evi Küle Çevirdi

- Elektrik kontağından çıkan yangın evi kül ettiEdinilen bilgilere göre, Viranşehir ilçesi Özel Mahallesinde İsmet Gülşen’e ait evde elektrik kontağında meydana gelen arıza nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm odalara sıçradı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla müdahale edilen yangın söndürüldü.Büyük çapta maddi hasarın meydana gelen yangının ardından hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.Editör: Bahar Yüksel