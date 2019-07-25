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Bu haber 25 Temmuz 2019 01:30:58 Tarihinde eklenmiştir.

​Otomobil Devi, 10 Binden Fazla İşçinin İşine Son Veriyor

Japon otomobil üreticisi, dünya genelinde 10 binden fazla çalışanını işten çıkarmayı planlıyor.

​Otomobil Devi, 10 Binden Fazla İşçinin İşine Son Veriyor

Kyodo Haber Ajansı'nın verdiği bilgiye göre Nissan, Mayıs ayında açıkladığı erken emeklilik yoluyla çalışan sayısını 4 bin 800 kişi azaltma planına ek olarak işten çıkarmalar yaprak bu sayıyı 10 binin üzerine çıkarma niyetinin olduğunu belirtti.



 

Nissan’ın 139 Bin Çalışanı Var

Nissan Şirketi ikinci çeyrek mali sonuçları ile birlikte işten çıkarılmaların duyurulacağını belirtti. Öte yandan edinilen bilgilerde, Nissan’ın dünya genelinde 139 bin çalışanının olduğu edinildi.





Editör: Bahar Yüksel
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Ekonomi
​Otomobil Devi, 10 Binden Fazla İşçinin İşine Son Veriyor
​Otomobil Devi, 10 Binden Fazla İşçinin İşine Son Veriyor
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