​Suda Cinsel İlişkiye Giren Çifti Polis Zoruyla Çıkarıldı

Çifti, Polis Sudan Çıkardı

Çocuklarımla Birlikte Gitmiştik

Ülkede Bu Tarz Hareketle Suç Sayılıyor

ABD'nin Ohio eyaletindeki göllerden birinde cinsel ilişkiye giren çift, polis zoruyla sudan çıkarıldı. Çift, aralarında çocukların da bulunduğu topluluğun önünde hiç kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdi.İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre; olay Cumartesi günü yaşandı. Çift Fairport Park'taki bir gölde suya dalmıştı. Ancak göl kenarında güneş banyosu yapan bir adam, gördükleri karşısında şoke oldu ve çifti kayda almaya başladı. Dünyayı takmaz görünen çift, birkaç metre ötelerinde oynayan çocuklara bile aldırış etmeden sevişmeye devam etti. Gölde güvenliği sağlayan bir cankurtaran kadın suda cinsel ilişkiye giren çifti görüp polise haber verdi. Olay mahalline gelen polis, çifte sudan çıkmaları yönünde talimat verdi.Olay anına ait görüntüleri Facebook adresinde yayınlayan bir kişi konu ile ilgili şunları ifade etti; “Cumartesi günü Fairport Park'ta çocuklarımla birlikte güneşli günün tadını çıkarıyorduk. Suda tuhaf sesler çıkaran bir çift gördüm. Cankurtaran hanım 'Benim gördüğümü siz de görüyor musunuz?' diye sordu. Ben de 'Evet görüyorum' dedim."Polis tarafından sudan çıkarılan çift hakkında işlem yapılıp yapılmadığı bilinmemekle beraber, ülkenin yasalarına göre bu tarz bir olay suç sayılıyor ve ilgili kişiler ağır cezalara çarptırılıyor.Editör: Bahar Yüksel