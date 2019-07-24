Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 24 Temmuz 2019 16:45:15 Tarihinde eklenmiştir.

​Suda Cinsel İlişkiye Giren Çifti Polis Zoruyla Çıkarıldı

Herkesin gözü önünde gölde cinsel ilişkiye giren çift, polis tarafından zorla sudan çıkarıldı.

​Suda Cinsel İlişkiye Giren Çifti Polis Zoruyla Çıkarıldı

ABD'nin Ohio eyaletindeki göllerden birinde cinsel ilişkiye giren çift, polis zoruyla sudan çıkarıldı. Çift, aralarında çocukların da bulunduğu topluluğun önünde hiç kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdi.



 

Çifti, Polis Sudan Çıkardı

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre; olay Cumartesi günü yaşandı. Çift Fairport Park'taki bir gölde suya dalmıştı. Ancak göl kenarında güneş banyosu yapan bir adam, gördükleri karşısında şoke oldu ve çifti kayda almaya başladı. Dünyayı takmaz görünen çift, birkaç metre ötelerinde oynayan çocuklara bile aldırış etmeden sevişmeye devam etti. Gölde güvenliği sağlayan bir cankurtaran kadın suda cinsel ilişkiye giren çifti görüp polise haber verdi. Olay mahalline gelen polis, çifte sudan çıkmaları yönünde talimat verdi.



 

Çocuklarımla Birlikte Gitmiştik

Olay anına ait görüntüleri Facebook adresinde yayınlayan bir kişi konu ile ilgili şunları ifade etti; “Cumartesi günü Fairport Park'ta çocuklarımla birlikte güneşli günün tadını çıkarıyorduk. Suda tuhaf sesler çıkaran bir çift gördüm. Cankurtaran hanım 'Benim gördüğümü siz de görüyor musunuz?' diye sordu. Ben de 'Evet görüyorum' dedim." 




 

Ülkede Bu Tarz Hareketle Suç Sayılıyor

Polis tarafından sudan çıkarılan çift hakkında işlem yapılıp yapılmadığı bilinmemekle beraber, ülkenin yasalarına göre bu tarz bir olay suç sayılıyor ve ilgili kişiler ağır cezalara çarptırılıyor.





Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Dünya
​Suda Cinsel İlişkiye Giren Çifti Polis Zoruyla Çıkarıldı
​Suda Cinsel İlişkiye Giren Çifti Polis Zoruyla Çıkarıldı
Herkesin gözü önünde gölde cinsel ilişkiye giren çift, polis tarafından zorla sudan çıkarıldı.
​FETÖ Ele Başı Yeni Video Yayınladı! Çayının Artığı Kanter’e Gönderilecek
​FETÖ Ele Başı Yeni Video Yayınladı! Çayının Artığı Kanter’e Gönderilecek
FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen, son yayınladığı videoda örgüte bağlılığı devam eden basketbolcu Enes Kanter'in adını vererek, içtiği çayın artığının ona verilmesini istedi.
​Seyir halindeki Araca Yıldırım Düştü. O Anlar Kamerada
​Seyir halindeki Araca Yıldırım Düştü. O Anlar Kamerada
Seyir halindeki bir aracın üzerine yıldırım düştü. O an saniye saniye kameralara yansıdı.
İdlib’de Ölü Sayısı 50’ye Yükseldi
İdlib’de Ölü Sayısı 50’ye Yükseldi
Esad rejimi uçaklarının İdlib’e düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 50’ye yükseldi.
​Büyük Facia! Halat Koptu, 30 Metreden Aşağı Düştü
​Büyük Facia! Halat Koptu, 30 Metreden Aşağı Düştü
Bungee jumping yapan bir adam halatın kopmasıyla 30 metre aşağı düştü. Son anda yerdeki hava yastığının kenarına düşen talihsiz adam hastanede tedavi altına alındı.
​Nijerya'da kaçırılan 4 Türk için operasyon başlatıldı
​Nijerya'da kaçırılan 4 Türk için operasyon başlatıldı
Nijerya polisi, Gbale köyünde fidye için kaçırılan 4 Türk vatandaşını kurtarmak için operasyon başlattı.
New York'ta Acil Durum İlan Edildi
New York'ta Acil Durum İlan Edildi
ABD’nin büyük bir kısmını etkisi altına alan sıcak hava dalgasının hafta sonu tehlikeli seviyede artacağı uyarısında bulunuldu.
Yeni Kriz! ​İran, İngiltere'ye Ait 2 Petrol Gemisine El Koydu
Yeni Kriz! ​İran, İngiltere'ye Ait 2 Petrol Gemisine El Koydu
İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından alıkonulan Stena Impero isimli petrol tankerinin ardından 40 dakika sonra Liberya bandıralı İngiltere tarafından işletilen Mesdar isimli bir diğer petrol tankerinin de alıkonulduğunu açıklandı.
​Erbil’deki Saldırının Faili HDP Milletvekilinin Abisi Çıktı
​Erbil’deki Saldırının Faili HDP Milletvekilinin Abisi Çıktı
Irak’ın Erbil kentinde geçtiğimiz gün Türk diplomatın şehit edildiği saldırının failinin HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ’ın ağabeyi olduğu ortaya çıktı.
​Erbil Saldırısını Düzenleyenlerden Biri Diyarbakırlı Çıktı
​Erbil Saldırısını Düzenleyenlerden Biri Diyarbakırlı Çıktı
Erbil Emniyet Müdürlüğü, Türk diplomatın şehit olduğu saldırıyı düzenleyenlerden birinin Mazlum Dağ olduğunu açıklayarak fotoğrafını yayınladı.
Kuzey Irak'ta Türklere Saldırı! Bir Diplomat Şehit Oldu
Kuzey Irak'ta Türklere Saldırı! Bir Diplomat Şehit Oldu
Kuzey Irak'taki Erbil kentinde bir restoranda Türk diplomatlara yönelik saldırıda 1 Türk diplomat şehit olurken, 2 konsolosluk görevlisi ağır yaralandı. Saldırganın 2 adet uzun namlulu silahla masayı tarayarak saldırıyı gerçekleştirdiği bildirildi.
Bir Kadın, Şişman Kadınlar Cennete Giremez Diyen Papazı Sahneden Attı
Bir Kadın, Şişman Kadınlar Cennete Giremez Diyen Papazı Sahneden Attı
Brezilya’da bir kadın, vaaz sırasında "Şişman kadınlar cennete giremez" diyen papazı sahneden aşağı itti.
İstanbul Yeni Suriyeli Kaydı Almıyor! Yeni Suriyeliler Urfa'ya Gelecek
İstanbul Yeni Suriyeli Kaydı Almıyor! Yeni Suriyeliler Urfa'ya Gelecek
​Suda Cinsel İlişkiye Giren Çifti Polis Zoruyla Çıkarıldı
​Suda Cinsel İlişkiye Giren Çifti Polis Zoruyla Çıkarıldı
​FETÖ Ele Başı Yeni Video Yayınladı! Çayının Artığı Kanter’e Gönderilecek
​FETÖ Ele Başı Yeni Video Yayınladı! Çayının Artığı Kanter’e Gönderilecek
​Şanlıurfa’da Minibüsün Çarptığı Genç Ağır Yaralandı
​Şanlıurfa’da Minibüsün Çarptığı Genç Ağır Yaralandı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:38
Güneş
05:16
Öğle
12:36
İkindi
16:26
Akşam
19:47
Yatsı
21:18
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿