Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 24 Temmuz 2019 14:00:13 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfalı Hac Kafilesi, Kutsal Topraklara Uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 Hac organizasyonu ile Hac ibadeti için kutsal topraklara gidecek olan birinci ve ikinci kafile Şanlıurfa’dan dualarla uğurlandı.

​Şanlıurfalı Hac Kafilesi, Kutsal Topraklara Uğurlandı

339 Hacı adayından oluşan kafile için İl Müftülüğü Hac ve Umre Şubesi GAP havalimanında uğurlama merasimi düzenlendi. Uğurlama merasimine katılan İl Müftü Vekili Adem Dobur’un konuşma ve dualarından sonra hacı adayları uğurlandı.



 

Müftü Vekili; “Bizlerden de Selam Götürün”

Hac adaylarını kutsal topraklara uğurlama töreninde konuşma yapan İl Müftü Vekili Adem Dobur konuşmalarında “Bugün, en duygusal yolculuklardan bir tanesine şahit olmak üzere buradayız. İslam’ın 5 temel esasından bir tanesini yerine getirecek olan hacı adaylarımız bu gün itibariyle yola çıkıyorlar. Doğrusu bu yolculuk, içinde hüznü, sevinci barındıran bir yolculuktur. İnşallah bu ibadeti yerine getirirken sadece kendi nefsimiz için değil veya sevdikleriniz, çoluk çocuğunuz için değil, bütün bir ülke için, milletimiz için, memleketimiz için, bütün İslam beldeleri adına, ümmeti Muhammed adına, insanlığın yeryüzünde güzelliklere şahit olması adına yapmalıyız. Sizler,  yapacağınız hac farizası için gittiğiniz beldelerde bir milleti temsilen oraya gidiyorsunuz. Gitmiş olduğunuz kutsal beldelerde Rabbimiz yar ve yardımcınız olsun. Hac ibadetiniz makbul olsun. Gittiğiniz diyarlara bizlerden de selam götürün.” diyerek konuşmalarına son verdi.

Yapılan konuşmalardan sonra, birinci ve ikinci hacı kafilesi, yapılan duanın ardından hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara uğurlandı.





Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
​Şanlıurfalı Hac Kafilesi, Kutsal Topraklara Uğurlandı
​Şanlıurfalı Hac Kafilesi, Kutsal Topraklara Uğurlandı
Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 Hac organizasyonu ile Hac ibadeti için kutsal topraklara gidecek olan birinci ve ikinci kafile Şanlıurfa’dan dualarla uğurlandı.
Şanlıurfa’da Trafik Kazası: 4 Yaralı
Şanlıurfa’da Trafik Kazası: 4 Yaralı
Şanlıurfa’da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da Korkutan Yangın! Ev, Kısa Sürede Küle Döndü
Şanlıurfa'da Korkutan Yangın! Ev, Kısa Sürede Küle Döndü
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangın bir evi kül etti.
Gazeteci Ve Sürekli Sarı Basın Kartı Sahibi Celal Çiftçi, Kutsal Yolculuğa Çıkıyor
Gazeteci Ve Sürekli Sarı Basın Kartı Sahibi Celal Çiftçi, Kutsal Yolculuğa Çıkıyor
Şanlıurfa Olay Gazetesi ve Sürekli Sarı Basın Kartı Sahibi Celal Çiftçi bu yıl DİB tarafından görevli olarak, haber için kutsal topraklara gidiyor.
​Damda Salça Yaparken Dengesini Kaybedip Düşen Kadın Yaşamını Yitirdi
​Damda Salça Yaparken Dengesini Kaybedip Düşen Kadın Yaşamını Yitirdi
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde 3 katlı evlerinin damında salça yaparken dengesini kaybedip zemine düşen kadın hayatını kaybetti.
​BMMYK Heyeti Şanlıurfa’da
​BMMYK Heyeti Şanlıurfa’da
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Jean Marie Garelli ve beraberindeki heyet, Şanlıurfa Valiliği’ni ziyaret etti.
Gülebak’tan Gazeteciler Ve Basın Bayramı Mesajı
Gülebak’tan Gazeteciler Ve Basın Bayramı Mesajı
Çalışan Gazeteciler Cemiyet Başkanı ve Urfanatik Gazetesi İmtiyaz Sahibi Tahir Gülebak, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı ile ilgili mesaj yayımladı.
Suriyeli Karikatüristen Türkiye'ye Hakaret
Suriyeli Karikatüristen Türkiye'ye Hakaret
Suriyeli bir karikatürist, Türk bayrağı üzerinden Türkiye’deki Suriyeli mültecileri işte böyle anlatmak istedi.
Dicle’den Şanlıurfa Mobilyacılar Sitesine 1.6 Milyonluk Yatırım
Dicle’den Şanlıurfa Mobilyacılar Sitesine 1.6 Milyonluk Yatırım
Şanlıurfalı Mevsimlik İşçi Çocuklarının Drone İle İlk Tanışması
Şanlıurfalı Mevsimlik İşçi Çocuklarının Drone İle İlk Tanışması
Şanlıurfa’dan Eskişehir’e mevsimlik işçi olarak gelen tarım işçilerinin çocuklarının, hayatlarında ilk defa drone görmesi sonrasında yaşadıkları şaşkınlık görüntülere yansıdı
​Şanlıurfalı Çocuktan Örnek Davranış
​Şanlıurfalı Çocuktan Örnek Davranış
Biriktirdiği Harçlığıyla Sokak Kedilerine Et Alıyor
​Fırat Nehri'nde akıntıya kapılan şahıs kayboldu
​Fırat Nehri'nde akıntıya kapılan şahıs kayboldu
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde bir kişi, serinlemek için girdiği Fırat Nehri'nde akıntıya kapılarak kayboldu.
​Şanlıurfalı Hac Kafilesi, Kutsal Topraklara Uğurlandı
​Şanlıurfalı Hac Kafilesi, Kutsal Topraklara Uğurlandı
Şanlıurfa’da Trafik Kazası: 4 Yaralı
Şanlıurfa’da Trafik Kazası: 4 Yaralı
​Yeni Karar! Ölen Eşinin Maaşını Alan Kadınlar Yetim Maaşını da Alabilecek
​Yeni Karar! Ölen Eşinin Maaşını Alan Kadınlar Yetim Maaşını da Alabilecek
Şanlıurfa'da Korkutan Yangın! Ev, Kısa Sürede Küle Döndü
Şanlıurfa'da Korkutan Yangın! Ev, Kısa Sürede Küle Döndü
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:38
Güneş
05:16
Öğle
12:36
İkindi
16:26
Akşam
19:47
Yatsı
21:18
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿