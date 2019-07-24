​Şanlıurfalı Hac Kafilesi, Kutsal Topraklara Uğurlandı

Müftü Vekili; “Bizlerden de Selam Götürün”

339 Hacı adayından oluşan kafile için İl Müftülüğü Hac ve Umre Şubesi GAP havalimanında uğurlama merasimi düzenlendi. Uğurlama merasimine katılan İl Müftü Vekili Adem Dobur’un konuşma ve dualarından sonra hacı adayları uğurlandı.Hac adaylarını kutsal topraklara uğurlama töreninde konuşma yapan İl Müftü Vekili Adem Dobur konuşmalarında “Bugün, en duygusal yolculuklardan bir tanesine şahit olmak üzere buradayız. İslam’ın 5 temel esasından bir tanesini yerine getirecek olan hacı adaylarımız bu gün itibariyle yola çıkıyorlar. Doğrusu bu yolculuk, içinde hüznü, sevinci barındıran bir yolculuktur. İnşallah bu ibadeti yerine getirirken sadece kendi nefsimiz için değil veya sevdikleriniz, çoluk çocuğunuz için değil, bütün bir ülke için, milletimiz için, memleketimiz için, bütün İslam beldeleri adına, ümmeti Muhammed adına, insanlığın yeryüzünde güzelliklere şahit olması adına yapmalıyız. Sizler, yapacağınız hac farizası için gittiğiniz beldelerde bir milleti temsilen oraya gidiyorsunuz. Gitmiş olduğunuz kutsal beldelerde Rabbimiz yar ve yardımcınız olsun. Hac ibadetiniz makbul olsun. Gittiğiniz diyarlara bizlerden de selam götürün.” diyerek konuşmalarına son verdi.Yapılan konuşmalardan sonra, birinci ve ikinci hacı kafilesi, yapılan duanın ardından hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara uğurlandı.Editör: Bahar Yüksel