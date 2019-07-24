Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 24 Temmuz 2019 13:00:34 Tarihinde eklenmiştir.

​Yeni Karar! Ölen Eşinin Maaşını Alan Kadınlar Yetim Maaşını da Alabilecek

Hayatını kaybeden eşinin maaşını alan kadınların babalarından kalan yetim maaşını da alabileceği bildirildi.

​Yeni Karar! Ölen Eşinin Maaşını Alan Kadınlar Yetim Maaşını da Alabilecek

Vefat eden eşinin maaşını almaya başlayan Rizeli bir kadın, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından babasından aldığı yetim maaşı kesilince olayı yargıya taşıdı ve davayı kazandı. Rize'de görülen bu dava, diğer davalar için de emsal niteliğini taşıyor. Konu hakkında açıklama yapan Rize Barosu avukatlarından Remzi Kutanoğlu, SGK'nın kararının hukuksuz olduğunun mahkemelerce ispatlandığını dile getirdi. Avukat Kutanoğlu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Eşlerini kaybeden hanımefendiler, eşlerini kaybetmesi durumunda eşlerinin bir maaşı varsa bu maaştan faydalanabiliyorlardı. Bunun dışında da babalarının da SSK veya Bağkur'dan emekli olması durumunda da yasalara göre yetim aylığı adı altında bir maaş bağlanmıştı. Yani hem eşten hem de babadan maaş alıyorlardı. SGK'nın 2016 tarihinden itibaren yaygın bir şekilde yetim aylığı dediğimiz bu maaşları kestiği görüldü. Vatandaşlarımız bize bu şekilde müracaatta bulundu. Biz de burada bir hukuk mücadelesi neticesinde iş mahkemesine başvurduk” ifadelerini kullandı.



 

Yerel mahkeme reddetti, bölge mahkemesi kabul etti 

Kutanoğlu, yerel mahkemenin davayı reddetmesi üzerine Samsun Bölge Mahkemesi'ne başvurduklarını ve buradaki davanın davacı lehinde sonuçlandığını, sonrasında Yargıtay'ın da bu kararı değiştirmediğini dile getirdi. Kutanoğlu, “Öncelikle yerel mahkeme davamızı reddetti. Daha sonra bölge adliyesinde, istinaf kanun yoluna başvurduk. Orada haklılığımızı kabul ettiler. Davacının hem eşinden hem de babasından maaş alabileceğini kabul ettiler. Eşinden zaten alıyordu, ekstradan babasından da maaş bağlanabileceğini, kurumun bu işleminin hatalı olduğunu tespit etti. Dolayısıyla kurumun işlemlerinde Yargıtay yolu da açık olduğu için kurum Yargıtay'a başvurdu fakat nafile, Yargıtay da bizim davamızın haklı olduğunu, vatandaşın hem eşinden, hem babasından yetim aylığı alabileceğine karar verdi. Yargıtay 10. Hukuk Dairesinin bu şekilde bir kararı var. Bu karar Türkiye'deki bütün emsal durumundaki vatandaşlar için, özellikle hanımlar için faydalı bir karardır. Şimdiden hepsine hayırlı olmasını diliyorum” dedi.




 

"SGK durumu düzeltir" 

SGK'nın vefat eden eşinden maaş aldığı için yetim maaşını kestiği kadınlara yönelik bu çalışmasının hukuka aykırı olduğunu dile getiren Kutanoğlu, “SGK'nın bir çalışması var. Bununla ilgili emsaller arttığında, SGK zaten bir yorumla bu maaşı kesmişti, yine bu işlemi yaptıran talep tahsis formunda eşinden maaş aldığı belli, babasından yetim aylığını bağlayan yine SGK. Burada bir yorum farklılığıyla 2016'dan sonra yaygın bir şekilde yetim aylığını kesmeye başlamıştı. Sonradan tabii SGK'nın işleminin hatalı olduğu bu şekilde onlarca da kabul edilmiş durumda. Yargıtayın da emsal kararları var. Bu da bir emsal oldu. Neticede hukuka aykırı bir işlem, bunu SGK'nın görüp ona göre bir yorum yapacağını düşüyoruz” şeklinde konuştu.





Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
​Yeni Karar! Ölen Eşinin Maaşını Alan Kadınlar Yetim Maaşını da Alabilecek
​Yeni Karar! Ölen Eşinin Maaşını Alan Kadınlar Yetim Maaşını da Alabilecek
Hayatını kaybeden eşinin maaşını alan kadınların babalarından kalan yetim maaşını da alabileceği bildirildi.
Türkiye'de Kaydı Olmayan Suriyelilere 1 Ay Süre Verildi
Türkiye'de Kaydı Olmayan Suriyelilere 1 Ay Süre Verildi
Valilikten yapılan açıklamada kentte bir milyon 69 bin 860 kayıtlı yabancı bulunduğu belirtilerek İstanbul’un geçici koruma kaydına kapalı olduğu aktarıldı.
​Meclise Kadar Taşınmıştı! Mavi Tişörtlü Ortaya Çıktı!
​Meclise Kadar Taşınmıştı! Mavi Tişörtlü Ortaya Çıktı!
Trabzon’un Çaykara ilçesinde bulunan turizm merkezi Uzungöl’de, geçtiğimiz hafta Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin renklerini taşıyan atkı ile fotoğraf çektirmek isteyen Iraklı turistlerin elindeki atkıyı PKK paçavrası zannederek tepki gösteren ve ‘mavi tişörtlü’ olarak tanınan şahsın adının Sedat Avcı olduğu öğrenildi. Avcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kendini savundu.
LGS Açıkladı! 2019 MEB LGS Sonuçlarını Öğren
LGS Açıkladı! 2019 MEB LGS Sonuçlarını Öğren
2019 LGS yerleştirme sonuçları MEB | LGS YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMA 22 TEMMUZ 2019... Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.
​70 Yıllık Evlilik 26 Dakika Arayla Son Buldu
​70 Yıllık Evlilik 26 Dakika Arayla Son Buldu
92 yaşındaki Abdurrahman-Raziye Yılmaz çifti 26 dakika arayla hayatlarını kaybetti. 70 yıllık evliliklerinde 11 çocuk, 30 torun sahibi olan çiftin yaşarken, “İnşallah bu dünyadan aynı gün gideriz” dilekleri gerçek oldu.
Belediye Başkanından Skandal İcraat! Kendini Müdür Yaptı, Çift Maaş Alıyor
Belediye Başkanından Skandal İcraat! Kendini Müdür Yaptı, Çift Maaş Alıyor
Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, meclis kararıyla kendisini belediye şirketine müdür olarak atadı. Başkanlığının yanında kendini Müdür yapan Erdoğan, belediye başkanı maaşı dışında 7 bin 500 lira da müdür maaşı alıyor.
​Özhaseki: Bir Allah’ın Kulu Yok, Sadece Recep Tayyip Erdoğan Var
​Özhaseki: Bir Allah’ın Kulu Yok, Sadece Recep Tayyip Erdoğan Var
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, belediye tarafından yürütülen çeşitli projeleri incelemek üzere Ağrı’ya geldi. Özhaseki burada yaptığı konuşmada; “Bu ülke büyümesin, küçülsün istiyorlar. Bu coğrafyada bizden başka mazlumların sesini dile getirecek bir Allah'ın kulu var mı? Sadece Recep Tayyip Erdoğan var.” dedi.
​Davutoğlu'yla Program Yaptılar Diye İşten Çıkarıldılar
​Davutoğlu'yla Program Yaptılar Diye İşten Çıkarıldılar
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun dün Yavuz Oğhan, Akif Beki ve İsmail Saymaz'la yaptığı program, üç deneyimli gazeteciyi işine mâl oldu.
​Sacda Yufka Ekmek Yapan Kadın Evi Ateşe Verdi
​Sacda Yufka Ekmek Yapan Kadın Evi Ateşe Verdi
Binanın çatısında yufka ekmeği yapılan sacdan çıktığı iddia edilen yangın itfaiyeyi alarma geçirdi.
Katliam Gibi Kaza! 17 Ölü, 50 Yaralı
Katliam Gibi Kaza! 17 Ölü, 50 Yaralı
(Güncellendi) Kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün takla atması sonucu 5’i çocuk, 6’sı kadın olmak üzere 17 kişi hayatını kaybederken, 50 kişi de yaralandı. 16 kişilik minibüse 67 kişinin bindiği ortaya çıktı.
​Genç Kız Halk Otobüsünde Ölüme Gitti
​Genç Kız Halk Otobüsünde Ölüme Gitti
Bir genç kızın halk otobüsten inmeye çalışırken düşerek hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Sulama Kanalına Giren Çocuk Öldü
Sulama Kanalına Giren Çocuk Öldü
Serinlemek için sulama kanalına giren 10 yaşındaki Suriyeli kız çocuğu boğularak hayatını kaybetti.
​Şanlıurfalı Hac Kafilesi, Kutsal Topraklara Uğurlandı
​Şanlıurfalı Hac Kafilesi, Kutsal Topraklara Uğurlandı
Şanlıurfa’da Trafik Kazası: 4 Yaralı
Şanlıurfa’da Trafik Kazası: 4 Yaralı
​Yeni Karar! Ölen Eşinin Maaşını Alan Kadınlar Yetim Maaşını da Alabilecek
​Yeni Karar! Ölen Eşinin Maaşını Alan Kadınlar Yetim Maaşını da Alabilecek
Şanlıurfa'da Korkutan Yangın! Ev, Kısa Sürede Küle Döndü
Şanlıurfa'da Korkutan Yangın! Ev, Kısa Sürede Küle Döndü
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:38
Güneş
05:16
Öğle
12:36
İkindi
16:26
Akşam
19:47
Yatsı
21:18
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿