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Bu haber 23 Temmuz 2019 22:25:50 Tarihinde eklenmiştir.

Gazeteci Ve Sürekli Sarı Basın Kartı Sahibi Celal Çiftçi, Kutsal Yolculuğa Çıkıyor

Şanlıurfa Olay Gazetesi ve Sürekli Sarı Basın Kartı Sahibi Celal Çiftçi bu yıl DİB tarafından görevli olarak, haber için kutsal topraklara gidiyor.

Gazeteci Ve Sürekli Sarı Basın Kartı Sahibi Celal Çiftçi, Kutsal Yolculuğa Çıkıyor

(ŞOGYKBVSSBKS) Şanlıurfa Olay Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı ve sürekli Sarı Basın Kartı sahibi Celal Çiftçi bu yıl (DİB), Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından görevli olarak, haber için kutsal topraklara gidiyor. 





 

Hem İbadet Hem Haber

Diyanet İşleri Başkanlığı; bu mübarek sefere çıkmadan önce, her yıl, ülkenin gazetecileri arasında ehliyet, liyakat ve ruhsat sahibi kişileri seçerek “haber” yapmaları için tüm masraflarını karşılamaktadır.  Sürekli Sarı Basın Karı Sahibi bu şanslı gazeteciler böylece hem ibadetlerini eda etmekte hem de insanların özgür haber alma ihtiyacını profesyonel anlamda karşılayarak Allah’ın rızasını kazanmaktadır.  





 

Sürekli Sarı Basın Kartı Sahibi Çiftçi; Bu Sefer Resmi Olarak Gidiyor

Şanlıurfa Olay Gazetesi (Olay Medya İletişim Ltd. Şti.) Yönetim Kurulu Başkanı ve sürekli Sarı Basın Kartı sahibi olan Celal Çiftçi, Diyanet İşleri Başkanlığı görevlileri ile birlikte resmi olarak kutsal topraklara gidiyor.





 

Hazırlıklar Tamamlandı

Gazeteci Celal Çiftçi; kutsal topraklardan; genelde Dünya Gündemi ve özelde de Ortadoğu coğrafyasının içinde bulunduğu siyasal, sosyolojik, ve ekonomik krizle ilgili gelişmeleri yakında takip edip dünyanın ve Şanlıurfa basınının gözü kulağı olacak. Olay Gazetesi  Yönetim Kurulu Başkanı Celal Çiftçi, çıkmış olacağı kutsal yolculuk  gereği; meslektaş, arkadaş, dost ve akrabalarıyla helalleşerek hazırlıklarını tamamladı.





 

Kutsal Topraklardan Güzel Haberler Yapacak

Önümüzdeki günlerde İstanbul’a, ay sonunda da Diyanet İşleri Başkanlığınca görevli olarak Suudi Arabistan’a gidecek olan Olay Medya İletişim Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı gazeteci Celal Çiftçi, takipçileri ve okurları için geçtiğimiz yıllarda da kendi imkânları ile bu farizayı eda etmişti; Urfa Basını olarak değerli meslektaşımızdan müjdeli haberler bekliyoruz.






Editör: Ahmet Şen
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